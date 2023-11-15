Ji Da-bin Harap Suporter Penuhi Stadion GBT agar Timnas Indonesia U-17 Menggila Lawan Maroko U-17

SURABAYA - Ji Da-bin berharap suporter bisa memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Timnas Maroko U-17 di laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dengan begitu, Garuda Asia bisa tampil menggila.

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis 16 November pukul 19.00 WIB. Skuad Garuda Muda wajib mengunci kemenangan jika ingin menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar.

Jelang laga itu, Ji mengatakan dukungan suporter memang sangat penting buat Timnas Indonesia U-17. Pasalnya, dukungan itu membuat timnya bersemangat dan dapat tampil menggila.

"Terima kasih telah mendukung kami dalam dua pertandingan. Saya mohon dukungannya untuk laga selanjutnya dan ramaikan stadionnya," ujar Ji dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (14/11/2023).

Pemain berdarah Korea Selatan itu mengakui Timna Indonesia U-17 wajib menang atas Maroko U-17 jika ingin lolos ke babak 16 besar. Oleh karena itu, anak asuh Bima Sakti Tukiman akan menyiapkan diri dengan maksimal.

"Kami target lolos ke babak selanjutnya, babak 16 besar. Kami harus siap semaksimal mungkin untuk laga selanjutnya," tegas Ji.