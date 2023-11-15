Ji Da-bin Siap Habis-habisan Lawan Maroko U-17 demi Bawa Timnas Indonesia U-17 ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA - Ji Da-bin siap menghadapi Timnas Maroko U-17 demi membawa Timnas Indonesia U-17 ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pemain berdarah Korea Selatan itu bakal tampil habis-habisan jika dipercaya pelatih Bima Sakti Tukiman.

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis 16 November 2023 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga terakhir skuad Garuda Muda di Grup A dan bisa dibilang sekaligus akan menjadi laga pamungkas.

Ji dan kolega wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan diri untuk melaju ke babak 16 besar. Saat ini, Timnas Indonesia U-17 sedang menempati posisi tiga dengan koleksi dua poin setelah meraih hasil imbang di dua laga yang telah dimainkan.

Tim Merah Putih terpaut dua angka saja dari Ekuador U-17 yang ada di posisi pertama, dan satu angka dari Maroko U-17 yang ada di posisi tiga. Sementara Panama U-17 berada di posisi buncit dengan koleksi satu angka.

Menatap laga kontra Maroko U-17, Timnas Indonesia U-17 kembali menggeber latihan pada Selasa 14 November 2023 di Lapangan A Stadion GBT. Pemain yang tampil penuh melawan Panama U-17 menjalani latihan recovery. Sementara yang tidak bermain dan main dengan menit tidak banyak, menjalani latihan normal.

Selepas latihan, Ji menyatakan kesiapannya untuk membawa Timnas Indonesia U-17 melaju ke babak 16 besar. Dia bersama seluruh pemain skuad Garuda Muda juga dalam kondisi yang siap untuk meredam Maroko U-17 Stadion GBT.