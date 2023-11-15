Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Terlempar dari 4 Besar Klasemen Peringkat 3 Terbaik di Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:49 WIB
Timnas Indonesia U-17 Terlempar dari 4 Besar Klasemen Peringkat 3 Terbaik di Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini?
Timnas Indonesia U-17 masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 terlempar dari 4 besar klasemen peringkat 3 terbaik di Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Rabu (15/11/2023)? Skuad asuhan Bima Sakti ini masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Setelah melewati dua pertandingan di Grup A Piala Dunia U-17 2023, Arkhan Kaka dan kawan-kawan mengoleksi dua angka, hasil bermain 1-1 kontra Ekuador U-17 dan Panama U-17.

Timnas Indonesia U-17

Di klasemen Grup A Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 tertahan di posisi tiga. Skuad asuhan Bima Sakti ini kalah saing dari Ekuador U-17 yang memuncaki klasemen dengan empat angka, dan Maroko U-17 di posisi dua dengan tiga poin.

Jika finis di peringkat tiga, bisakah Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023? Peluang itu ada, mengingat ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Semisal Timnas Indonesia U-17 bermain imbang dengan Maroko U-17 di laga pamungkas pada Kamis 16 November 2023, dan di laga lain Ekuador U-17 menang atas Panama U-17, skuad Garuda Asia akan finis di posisi tiga dengan tiga poin.

Namun, di luar pengandaian di atas, bagaimana kondisi klasemen peringkat 3 terbaik saat ini? untuk sementara, Timnas Indonesia menempati peringkat empat dari enam tim yang menduduki peringkat tiga saat ini.

Halaman:
1 2
      

