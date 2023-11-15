Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17, Satu-satunya Wakil Asia yang Belum Kalah di Piala Dunia U-17 2023!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:06 WIB
Timnas Indonesia U-17, Satu-satunya Wakil Asia yang Belum Kalah di Piala Dunia U-17 2023!
Timnas Indonesia U-17 belum terkalahkan dari dua laga di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Indonesia U-17 menjadi satu-satunya wakil Asia yang belum kalah di Piala Dunia U-17 2023. Sementara itu, empat wakil lainnya, yakni Iran, Jepang, Uzbekistan, dan Korea Selatan, masing-masing telan menelan hasil negatif.

Ya, Timnas Iran U-17 menjadi wakil Asia terbaru yang menderita kekalahan. Anak asuh Hossein Abdi tumbang dengan skor 1-2 pada laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 melawan Timnas Inggris U-17 di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Selasa 14 November 2023 malam WIB.

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 (Foto: DOC LOC WCU17/BRY)

Di saat hampir bersamaan, Timnas Jepang U-17 juga menelan hasil negatif. The Young Samurai Blue takluk 1-3 dari Timnas Argentina U-17 pada laga Grup D di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dengan demikian, wakil-wakil Asia dipastikan sudah menelan kekalahan, terkecuali Indonesia. Sebab, Timas Uzbekistan U-17 sudah bertekuk lutut di hadapan Timnas Mali U-17 pada laga pertama Grup B dengan skor 0-3.

Timnas Korea Selatan U-17 pun juga harus menelan kekalahan pada laga pertamanya. Melawan Timnas Amerika Serikat U-17 di Stadion JIS, The Young Taeguk Warriors harus mengakui keunggulan lawan 1-3.

Praktis, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia yang belum terkalahkan. Tuan rumah justru menuai dua poin hasil imbang 1-1 pada laga kontra Timnas Ekuador U-17 dan Timnas Panama U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Halaman:
1 2
      
