5 Fakta Negara Maroko Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Runner-Up Piala Afrika U-17 2023!

5 fakta negara Maroko lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, Timnas Indonesia U-17 melawan Maroko U-17 di matchday terakhir Grup A akan sangat menentukan nasib Arkhan Kaka cs dalam meloloskan diri ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Diketahui kini, Timnas Indonesia U-17 sudah mengoleksi 2 poin dari 2 laga yang telah dijalani di Grup A. Poin itu didapat usai menahan imbang Ekuador U-17 dan Panama U-17 dengan skor sama, yakni 1-1.

Dengan poin itu, Timnas Indonesia U-17 duduk di peringkat ketiga pada klasemen sementara Grup A. Mereka terpaut 1 poin dengan Maroko U-17 yang ada di urutan kedua.

Dengan hanya tinggal tersisa satu laga lagi di Grup A, persaingan untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 pun menjadi sengit. Timnas Indonesia U-17 wajib menang atas Maroko U-17 jika ingin lolos langsung ke 16 besar Piala Dunia U-17.

Tak ayal, menarik menilik lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 di laga terakhir Grup A, yakni Maroko U-17. Berikut 5 fakta negara Maroko lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

5. Ikut Serta Kedua Kalinya di Piala Dunia U-17





Timnas Maroko U-17 berbeda nasib dengan Timnas Indonesia U-17 terkait keikutsertaan di Piala Dunia U-17. Jika bagi Timnas Indonesia U-17, tahun ini jadi pertama kalinya mereka tampil di Piala Dunia U-17, Maroko U-17 menjadi edisi keduanya.

Sebelumnya, Timnas Maroko U-17 pertama kali ambil bagian di Piala Dunia U-17 pada 2013. Tak ayal, tim itu lebih berpengalaman dari skuad Garuda Asia.

4. Lolos 16 Besar di Penampilan Sebelumnya pada Piala Dunia U-17





Bukan sekadar ambil bagian, Maroko U-17 tampil cukup baik dalam debutnya di Piala Dunia U-17 pada 2013. Mereka berhasil lolos ke 16 besar kala itu.

Bahkan, Maroko U-17 berhasil memuncaki fase grup. Mereka mengungguli tim-tim kuat, seperti Uzbekistan, Kroasia, dan Panama.

Sayangnya, di babak 16 besar, langkah Maroko U-17 harus terhenti. Mereka kalah 2-1 dari Pantai Gading U-17 kala itu.