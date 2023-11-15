Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Negara Maroko Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Runner-Up Piala Afrika U-17 2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:01 WIB
5 Fakta Negara Maroko Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Runner-Up Piala Afrika U-17 2023!
Timnas Maroko U-17 siap bersaing di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@equipedumaroc)
A
A
A

5 fakta negara Maroko lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, Timnas Indonesia U-17 melawan Maroko U-17 di matchday terakhir Grup A akan sangat menentukan nasib Arkhan Kaka cs dalam meloloskan diri ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Diketahui kini, Timnas Indonesia U-17 sudah mengoleksi 2 poin dari 2 laga yang telah dijalani di Grup A. Poin itu didapat usai menahan imbang Ekuador U-17 dan Panama U-17 dengan skor sama, yakni 1-1.

Timnas Indonesia U-17

Dengan poin itu, Timnas Indonesia U-17 duduk di peringkat ketiga pada klasemen sementara Grup A. Mereka terpaut 1 poin dengan Maroko U-17 yang ada di urutan kedua.

Dengan hanya tinggal tersisa satu laga lagi di Grup A, persaingan untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 pun menjadi sengit. Timnas Indonesia U-17 wajib menang atas Maroko U-17 jika ingin lolos langsung ke 16 besar Piala Dunia U-17.

Tak ayal, menarik menilik lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 di laga terakhir Grup A, yakni Maroko U-17. Berikut 5 fakta negara Maroko lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

5. Ikut Serta Kedua Kalinya di Piala Dunia U-17

Timnas Maroko U-17

Timnas Maroko U-17 berbeda nasib dengan Timnas Indonesia U-17 terkait keikutsertaan di Piala Dunia U-17. Jika bagi Timnas Indonesia U-17, tahun ini jadi pertama kalinya mereka tampil di Piala Dunia U-17, Maroko U-17 menjadi edisi keduanya.

Sebelumnya, Timnas Maroko U-17 pertama kali ambil bagian di Piala Dunia U-17 pada 2013. Tak ayal, tim itu lebih berpengalaman dari skuad Garuda Asia.

4. Lolos 16 Besar di Penampilan Sebelumnya pada Piala Dunia U-17

Timnas Maroko U-17

Bukan sekadar ambil bagian, Maroko U-17 tampil cukup baik dalam debutnya di Piala Dunia U-17 pada 2013. Mereka berhasil lolos ke 16 besar kala itu.

Bahkan, Maroko U-17 berhasil memuncaki fase grup. Mereka mengungguli tim-tim kuat, seperti Uzbekistan, Kroasia, dan Panama.

Sayangnya, di babak 16 besar, langkah Maroko U-17 harus terhenti. Mereka kalah 2-1 dari Pantai Gading U-17 kala itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/27/11/1648757/skuad-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-diumumkan-hari-ini-grf.jpg
Skuad Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Diumumkan Hari Ini?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/12/bek_timnas_indonesia_muhammad_ferrari_merayakan_g.jpg
Muhammad Ferarri Siap Bawa Magis Kamboja ke SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement