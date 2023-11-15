Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siap Singkirkan Timnas Indonesia U-17 dari Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Maroko U-17 Minta Maaf

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:23 WIB
Siap Singkirkan Timnas Indonesia U-17 dari Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Maroko U-17 Minta Maaf
Timnas Indonesia U-17 siap hadapi Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

SIAP singkirkan Timnas Indonesia U-17 dari Piala Dunia U-17 2023, pelatih Timnas Maroko U-17, Said Chiba, meminta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat sepakbola Tanah Air. Said Chiba bertekad membawa Maroko U-17 memenangkan pertandingan sekaligus menendang tuan rumah Indonesia dari ajang dua tahunan ini.

Saat ini, Maroko U-17 menempati posisi dua Grup A Piala Dunia U-17 2023 dengan tiga poin. Maroko U-17 terpaut satu angka dari Ekuador U-17 di puncak klasemen, plus hanya unggul satu poin dari Timnas Indonesia U-17 di posisi ketiga.

Timnas Maroko U-17

(Maroko U-17 saat kalah 0-2 dari Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023)

Untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, Maroko U-17 membutuhkan kemenangan saat bersua Timnas Indonesia U-17 di laga pamungkas Grup A pada Kamis, 16 November 2023.

Sejatinya hasil imbang hampir pasti memastikan Maroko U-17 ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023, mengingat ada jalur peringkat tiga terbaik. Namun, Maroko U-17 tidak mau mengambil risiko dan bertekad memenangkan pertandingan kontra Timnas Indonesia U-17.

“Kami meminta maaf kepada semuanya, mengingat turnamen ini (Piala Dunia U-17 2023) membutuhkan Indonesia U-17 untuk lolos (ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023).

“Namun, kami bertekad memenangkan pertandingan. Kami sudah berjuang keras dalam dua tahun terakhir untuk tampil di turnamen ini,” lanjut Said Chiba.

