2 Cara Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Arkhan Kaka Cs Kalahkan Maroko U-17!

2 cara Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Semua itu akan bergantung pada hasil Timnas Indonesia U-17 di laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 masih menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya kini, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menduduki peringkat 3 di klasemen sementara Grup A dengan 2 poin.

Nasib Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 pun ditentukan lewat hasil melawan Maroko U-17 di laga terakhir Grup A. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis 16 November 2023.

Diketahui, hanya juara dan runner-up grup (A-F) yang berhak lolos langsung ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kemudian, ada 4 tiket untuk peringkat 3 terbaik untuk lolos ke 16 besar.

Setidaknya, ada 2 cara yang bisa ditempuh Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar. Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

2. Imbang Lawan Maroko U-17

Salah satu cara Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 adalah imbang melawan Maroko U-17. Jika hasil ini didapat, Arkhan Kaka cs total akan meraih 3 poin. Dengan poin itu, Timnas Indonesia U-17 bisa mengandalkan cara lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Tetapi, jalur ini akan berisiko bagi Timnas Indonesia U-17. Sebab, pasukan Bima Sakti harus menanti hasil di laga-laga lainnya untuk mengetahui di mana posisi Timnas Indonesia U-17 pada klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023.