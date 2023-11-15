Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Cara Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Arkhan Kaka Cs Kalahkan Maroko U-17!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:01 WIB
2 Cara Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Arkhan Kaka Cs Kalahkan Maroko U-17!
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

2 cara Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Semua itu akan bergantung pada hasil Timnas Indonesia U-17 di laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 masih menjaga asa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya kini, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menduduki peringkat 3 di klasemen sementara Grup A dengan 2 poin.

Timnas Indonesia U-17

Nasib Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 pun ditentukan lewat hasil melawan Maroko U-17 di laga terakhir Grup A. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis 16 November 2023.

Diketahui, hanya juara dan runner-up grup (A-F) yang berhak lolos langsung ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Kemudian, ada 4 tiket untuk peringkat 3 terbaik untuk lolos ke 16 besar.

Setidaknya, ada 2 cara yang bisa ditempuh Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar. Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

2. Imbang Lawan Maroko U-17

Salah satu cara Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 adalah imbang melawan Maroko U-17. Jika hasil ini didapat, Arkhan Kaka cs total akan meraih 3 poin. Dengan poin itu, Timnas Indonesia U-17 bisa mengandalkan cara lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Tetapi, jalur ini akan berisiko bagi Timnas Indonesia U-17. Sebab, pasukan Bima Sakti harus menanti hasil di laga-laga lainnya untuk mengetahui di mana posisi Timnas Indonesia U-17 pada klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649121/liga-europa-eyg.webp
Hasil Liga Europa: Tanpa Calvin Verdonk, Lille Pesta Gol atas Dinamo Zagreb
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/winger_ac_milan_christian_pulisic.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk dari Pulisic dan Saelemaekers jelang Duel Panas Kontra Lazio
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement