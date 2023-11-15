Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Dikritik Usai Raih 2 Hasil Imbang di Piala Dunia U-17 2023, Fakhri Husaini Beri Pembelaan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |02:23 WIB
Timnas Indonesia U-17 Dikritik Usai Raih 2 Hasil Imbang di Piala Dunia U-17 2023, Fakhri Husaini Beri Pembelaan
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
SURABAYA – Pelatih kawakan Indonesia, Fakhri Husaini, ikut soroti penampilan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Mendapati Timnas Indonesia U-17 meraih 2 hasil imbang di Piala Dunia U-17 2023, menurutnya, penampilan Arkhan Kaka cs pantas diapresiasi.

Fakhri Husaini tak setuju dengan sejumlah pihak yang malah mengkritik penampilan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, apa yang diraih tim asuhan Bima Sakti itu cukup baik sejauh ini.

Fakhri Husaini. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

“Ini penampilan yang patut kita apresiasi ketika banyak kritik,” ujar Fakhri Husaini dalam konferensi pers di Pusat Informasi Piala Dunia U-17 2023 Surabaya di Grand Swiss Belhotel Darmo, Surabaya, Selasa 14 November 2023.

“Coach Bima sudah memberikan yang terbaik sampai sejauh ini. Penampilan timnas terutama pertahanan, sampai sejauh ini cukup baik,” lanjutnya.

Fakhri melihat bahwa perjuangan para penggawa Timnas Indonesia U-17 sejauh ini dalam Piala Dunia U-17 2023 patut diapresiasi. Terlebih lagi, Timnas Indonesia U-17 hanya kebobolan total dua gol saat berhadapan dengan dua tim kuat, yakni Ekuador U-17 dan Panama U-17.

