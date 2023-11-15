Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Young Taeguk Warriors Mampu Hancurkan Les Bleus?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |03:16 WIB
Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Young Taeguk Warriors Mampu Hancurkan Les Bleus?
Timnas Korea Selatan U-17 kala berlaga. (Foto: Instagram/@thekfa)
PREDIKSI Timnas Prancis U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru pada matchday kedua Grup E Piala Dunia U-17 2023 itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu (15/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Young Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan U-17- dipastikan punya ambisi besar untuk meraih kemenangan dalam laga itu. Sebab, mereka memerlukan poin untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Korea Selatan U-17

Kini, Timnas Korea Selatan U-17 memang belum mendapat 1 pun poin. Pasalnya, mereka dihajar Amerika Serikat U-17 tiga gol tanpa balas pada laga perdana Grup E, Minggu 12 November 2023.

Jika tidak berbenah, bukan tidak mungkin anak asuh Byun Sung-hwan harus pulang lebih cepat dari Piala Dunia U-17 2023. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah tim yang tangguh, yakni Prancis U-17.

Prancis U-17 mengukir nasib yang berbanding terbalik dengan sang calon lawan. Jika menghitung waktu normal, Prancis U-17 sekali menelan kekalahan dalam enam laga terakhir.

Pada laga sebelumnya, Prancis U-17 menang telak 3-0 atas Burkina Faso U-17. Prancis U-17 pun saat ini memuncaki klasemen sementara Grup E dengan perolehan tiga poin dan selisih tiga gol.

Sementara Korea Selatan U-17, mereka berada di urutan ketiga pada klasemen sementara Grup E. Mereka belum mengantongi satu pun poin dan selisih gol -2.

Pelatih Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan, menyadari laga melawan Prancis U-17 akan menjadi misi yang amat sulit. Namun, dia menegaskan timnya akan mempersiapkan diri dengan maksimal jelang misi mustahil tersebut.

“Prancis merupakan tim yang kuat dan saya memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit seperti hari ini,” kata Byung Sung-hwan usai laga menghadapi Amerika Serikat U-17.

“Tapi, kami sudah melakukan banyak persiapan dan saya yakin kami bisa memperlihatkan hasil yang baik jika kami memperlihatkan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya,” lanjutnya.

