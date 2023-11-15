Ingin Hancurkan Timnas Argentina U-17 di Laga Terakhir Grup D Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Polandia U-17: Kami Akan Lebih Kuat!

BANDUNG – Timnas Polandia U-17 bertekad menghancurkan Timnas Argentina U-17 di laga terakhir Grup D Piala Dunia U-17 2023 demi menjaga asa lolos ke 16 besar. Demi mewujudkan target besar itu, pelatih Timnas Polandia U-17, Marcin Wlodarski, memastikan timnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar lebih kuat menghadapi laga tersebut.

Diketahui, Timnas Polandia U-17 kini sedang terpuruk di Piala Dunia U-17 2023. Mereka berada di dasar klasemen Grup D dengan 0 poin.

Timnas Polandia U-17 kalah di dua laga Grup D. Pertama, mereka kalah dari Timans Jepang U-17 dengan skor 0-1. Kemudian, Polandia U-17 kembali kalah atas Senegal U-17. Tak tanggung-tanggung, tim asuhan Marcin Wlodarski ini kalah dengan skor telak 1-4.

Marcin Wlodarski pun mengakui kondisi yang dialami timnya cukup sulit. Karena itu, dia meminta para pemainnya untuk meraih kemenangan di laga terakhir babak Grup D saat melawan Argentina U-17 di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat 17 November 2023.

“Kami harus memenangkan pertandingan dan kami harus menerapkan permainan yang menyerang untuk menang jika kami ingin mengalahkan mereka,” kata Marcin di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa 14 November 2023.