HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of The Match Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Wonderkid Manchester City, Joel Ndala!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |22:12 WIB
Man of The Match Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Wonderkid Manchester City, Joel Ndala!
Joel Ndala jadi man of the match Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

MAN of the match Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah Wonderkid Manchester City yang bela Timnas Inggris U-17, yakni Joel Ndala.

Ya, duel Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 dalam laga kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (14/11/2023) malam WIB itu sudah rampung digelar. Inggris U-17 pun menang comeback dramatis dengan skor 2-1.

Joel Ndala

Pada laga itu, Inggris U-17 memang tertinggal lebih dulu lewat gol Yamani Abolfazl (30’). Inggris U-17 kemudian membalikkan kedudukan lewat gol Reiss-Russell Denny (63’) dan Joe Ndala (90’). Pencetak gol terakhir dinyatakan sebagai pemain terbaik pada laga ini.

Pergerakan Ndala memang terus merepotkan lini belakang Iran U-17. Usai laga, winger berusia 16 tahun itu memilih merendah dan mengapresiasi kerja keras rekan setimnya.

“Anak-anak bekerja bagus, kami terus bersatu, karena kami tahu laga ini berjalan keras, mereka sangat bermain fisik menendang bola ke belakang (area pertahahanan kami),” kata Ndala kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), usai laga.

“Jadi, kami harus menghadapinya, tapi kami bekerja bagus bersama para bek tengah, jadi yeah kami harus menciptakan peluang kami sendiri,” imbuhnya.

