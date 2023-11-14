Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik di Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Terjun ke Posisi 4, Iran U-17 di Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:58 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik di Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Terjun ke Posisi 4, Iran U-17 di Puncak!
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Posisi Timnas Indonesia U-17 pun terjun ke urutan keempat.

Sebelumnya diketahui, Timnas Indonesia U-17 bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Hal itu terjadi usai skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia U-17- menahan imbang Panama U-17 di matchday kedua Grup A dengan skor 1-1 pada kemarin malam.

Timnas Indonesia U-17

Tetapi kini, usai sejumlah tim bertanding di matchday kedua fase grup Piala Dunia U-17 2023, posisi Timnas Indonesia U-17 langsung tergeser. Pasukan Bima Sakti kini mengisi urutan keempat dengan perolehan poin 2 dan selisih gol 0.

Posisi puncak di klasemen sementara peringkat 3 terbaik di Piala Dunia U-17 2023 sendiri diisi oleh Timnas Iran U-17 saat ini. Usai kalah tipis dari Timnas Inggris U-17 di matchday kedua Grup C yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (14/11/2023) malam WIB, Timnas Iran U-17 kini mencatatkan perolehan 3 poin dan selisih gol 0.

Tepat di belakang Iran U-17, ada Uzbekistan U-17 yang memepet ketat mereka. Kini, Uzbekistan U-17 yang juga sudah melakoni 2 laga di fase grup total mencatatkan 3 poin dan selisih gol 0.

Sementara itu, di posisi ketiga atau tepat di atas Timnas Indonesia U-17, ada Jepang U-17. Mereka total meraih 3 poin dan selisih gol -1.

Jepang U-17 sendiri juga diketahui baru melakoni laga matchday kedua Grup D. Melawan Argentina U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11/2023) malam WIB, Jepang U-17 tumbang dengan skor 1-3.

Halaman:
1 2
      
