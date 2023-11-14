Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Hadapi Timnas Prancis U-17, Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Ingin Buktikan Diri kepada Shin Tae-yong

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |22:00 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Hadapi Timnas Prancis U-17, Pelatih Timnas Korea Selatan U-17 Ingin Buktikan Diri kepada Shin Tae-yong
Timnas Korea Selatan U-17 akan menghadapi Prancis U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Korea Selatan U-17, Byun Sung-hwan menatap laga kontra Prancis U-17 dengan motivasi menggunung. Dia ingin membuktikan diri kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan tidak ingin mengecewakan sang mantan guru.

Partai hidup mati menanti Korea Selatan U-17 di laga kedua Grup E Piala Dunia U-17 2023. Betapa tidak, Young Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan U-17- belum mendapat satu pun poin.

Pada laga sebelumnya, mereka takluk dari Amerika Serikat U-17 dengan skor telak 0-3. Itu artinya, laga kontra Prancis U-17 menjadi pertaruhan bagi Yang Hyeok-min dan kolega.

Jelang laga itu, Byun Sung-hwan selaku pelatih Korea Selatan U-17 kembali menyinggung jasa Shin Tae-yong. Untuk diketahui, kala masih aktif sebagai pemain, Byun Sung-hwan merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong di Chungnam Asan FC.

Byung Sung-hwan mengaku ingin membuktikan dirinya kepada sang mantan guru. Arsitek berusia 43 tahun itu mengaku tidak ingin mengecewakan sosok yang berjasa bagi kariernya itu.

“Seperti yang saya katakan di laga perdana saya tidak bisa bertemu dengannya (Shin Tae-yong) karena jadwal kami sangat padat,” kata Byung Sung-hwan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (14/11/2023).

“Namun, ketika saya aktif bermain di Chungham Asan FC, dia adalah pelatih saya. Sampai sekarang hubungan kami masih sangat baik. Saya ingin membuktikan diri saya kepada dia yang saya anggap seorang guru,” tuturnya menambahkan.

Ya, Shin Tae-yong sendiri kini tengah barada di Irak. Dia sedang fokus mempersiapkan Timnas Indonesia jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak yang akan dihelat di Basra International Stadium, Basra pada Kamis (16/11/2023) mendatang.

Halaman:
1 2
      
