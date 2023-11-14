Profil dan Biodata Youssef Amyn, Mantan Pemain Dortmund yang Dipanggil Timnas Irak untuk Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PROFIL dan Biodata Youssef Amyn mantan pemain Dortmund yang dipanggil Timnas Irak untuk lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik untuk dikulik. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, sengaja memanggil Youssef Amyn sebagai ancaman untuk Timnas Indonesia.

Casas menilai Amyn sangat kompeten karena pemain muda itu telah melalang buana ke berbagai klub Eropa. Sebut saja Borussia Dortmund, Viktoria Koln, Feyenoord, dan Eintracht Braunschweig sempat diperkuat Youssef Amyn.

Supaya mengenal lebih jauh, berikut adalah profil dan biodata Youssef Amyn yang telah dihimpun oleh Okezone, Selasa (14/11/23).

Youssef Wali Faeq Amin atau akrab disapa Youssef Amyn lahir Essen, Jerman pada 21 Agustus 2003. Saat ini Youssef Amyn berusia 21 tahun dengan tinggi 175 cm. Meski lahir di Jerman, Youssef Amyn juga memiliki kewarganegaraan Irak.

Youssef Amyn memulai karier sepakbola profesionalnya sebagai lulusan akademi muda Viktoria Köln. Debut profesionalnya terjadi pada tanggal 13 Maret 2021 dalam kemenangan liga 3-1 melawan MSV Duisburg.

BACA JUGA: Begini Menu Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Penampilan ini membuatnya menjadi pemain termuda yang tampil dalam pertandingan resmi untuk klub tersebut sepanjang sejarahnya.

Pada tanggal 1 September 2022, Amyn bergabung dengan klub Eredivisie Feyenoord U-21. Kemudian tanggal 18 Juli 2023, ia resmi bergabung dengan klub Eintracht Braunschweig dengan kontrak hingga tahun 2025.