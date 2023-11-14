Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ji Da-bin, Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Sempat Berlatih di Akademi Tempat Ayah Son Heung-min

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:08 WIB
Kisah Ji Da-bin, Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Sempat Berlatih di Akademi Tempat Ayah Son Heung-min
Aksi Ji Da-bin, pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
KISAH Ji Da-bin pemain Timnas Indonesia U-17 yang sempat berlatih di akademi tempat ayah Son Heung-min akan diulas kali ini. Piala Dunia U-17 2023 kini masih terus berlangsung.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – sendiri telah melakoni dua laga di Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Ekuador U-17 dan Panama U-17. Dari kedua laga tersebut, Timnas Indonesia U-17 mencatatkan hasil imbang 1-1.

Ji Da Bin

Di balik kiprah skuad Garuda Asia yang patut diapresiasi tersebut, terselip kisah menarik dari Ji Da-bin, gelandang Timnas Indonesia U-17 yang ternyata sempat berlatih di akademi tempat ayah Son Heung-min yakni Son Football Academy.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ji Da-bin dalam wawancara resminya dengan laman FIFA. Dalam wawancara tersebut, pemain berusia 17 tahun ini mengaku banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga.

"Banyak sekali ilmu yang saya peroleh di sana dan itu merupakan pengalaman terbaik bagi saya. Selain itu, saya sudah lama mengagumi Son," kata Ji Da-bin, dikutip Okezone dari laman resmi FIFA, Selasa (14/11/2023).

Perlu diketahui, akademi sepak bola milik bintang Tottenham Hotspur tersebut dijalankan oleh ayah Son Heung-min yakni Son Woong-jung.

Selama menempuh pendidikan sepak bola di akademi sepakbola tersebut, Ji Da-bin mengaku sempat kaget dengan latihan juggling bola yang menurutnya dianggap tidak biasa.

