HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Termotivasi Lihat Timnas Indonesia U-17 Main di Piala Dunia U-17 2023, Firza Andika: Timnas Indonesia Makin Semangat Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:41 WIB
Momen Timnas Indonesia U-17 beraksi di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Penggawa Persija Jakarta, Firza Andika percaya penampilan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan memotivasi Timnas Indonesia senior untuk lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab pasti para pemain senior juga pasti tertarik untuk bermain di ajang sebesar Piala Dunia seperti yang kini tengah dirasakan para penggawa Tim U-17.

Selain itu, Firza juga mengaku bangga sebagai warga Indonesia karena negaranya bisa menggelar ajang Piala Dunia U-17 2023. Ini menjadi momen yang bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya FIFA untuk menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut.

Terlebih gelaran Piala Dunia U-17 2023 menjadi pelipur lara. Mengingat, sebelumnya Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang tersebut untuk kelompok umur U-20.

“Alhamdulillah dengan diselenggarakannya Piala Dunia U-17 ini, kita semua sebagai pemain dan masyarakat Indonesia, sangat bangga,” kata Firza, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Timnas Indonesia U-17 (PSSI)

“Karena tahun kemarin kan rencananya akan diselenggarakan Piala Dunia U-20, tetapi tidak jadi. Momen itu menyedihkan. Alhamdulillah yang U-17 ini jadi diselenggarakan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Firza mengatakan ajang ini pastinya akan menjadi motivasi para pemain Timnas Indonesia yang sedang berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, Skuad Garuda tergabung dalam Grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam.

Tak hanya itu saja, ajang Piala Dunia U-17 2023 juga menjadi pelecut semangat bagi Firza sendiri untuk bisa mendapat panggilan Timnas Indonesia.

