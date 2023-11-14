Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Negara Penghuni Pot 4 Piala Dunia U-17 2023 yang Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:19 WIB
Ini Satu-satunya Negara Penghuni Pot 4 Piala Dunia U-17 2023 yang Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023?
Timnas Venezuela U-17 berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
TIMNAS Venezuela U-17, satu-satunya negara penghuni pot 4 Piala Dunia U-17 2023 yang lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023? Sebelum drawing dilakukan, lebih dulu dibuat pembagian pot drawing.

Pembagian pot drawing ini berdasarkan performa si negara dalam lima edisi terakhir Piala Dunia. Semakin apik pencapaian sebuah negara, otomatis mereka bakal menempati pot unggulan seperti pot 1 atau pot 2.

Timnas Venezuela U-17

(Timnas Venezuela U-17 berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Bagi tim yang mendapatkan hasil kurang maksimal dalam lima edisi terakhir, bakal ditempatkan di pot 3 dan pot 4. Bicara pot 4 atau pot paling buncit di Piala Dunia U-17 2023, dihuni enam negara yakni Kanada, Kaledonia Baru, Panama, Venezuela, Polandia dan Burkina Faso.

Jika ukurannya performa di matchday pertama, diprediksi hanya Venezuela, penghuni pot 4 yang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Wakil Amerika Selatan ini menang meyakinkan di matchday pertama Grup F.

Bersua Selandia Baru, Venezuela U-17 menang 3-0! Berhubung ada slot peringkat tiga terbaik, peluang Venezuela U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sangat terbuka.

Tugas Venezuela U-17 saat ini adalah mencari minimal satu angka saat bersua salah satu dari Meksiko U-17 dan Jerman U-17. Koleksi empat angka diprediksi sudah cukup meloloskan Venezuela U-17 ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

