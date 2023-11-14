Pelatih Panama U-17 Puji Kualitas Timnas Indonesia U-17 Usai Ditahan di Piala Dunia U-17 2023: Pertandingan yang Sulit!

Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SURABAYA – Pelatih Timnas Panama U-17, Mike Stump, lempar pujian kepada Timnas Indonesia U-17 usai ditahan imbang di laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, Timnas Indonesia U-17 bermain bagus sehingga pertandingan berjalan sangat sulit untuk timnya.

Mike Stump mengatakan Timnas Indonesia U-17 memberikan perlawanan ketat melawan Panama U-17. Alhasil, timnya tidak bisa meraih kemenangan dalam laga tersebut.

Pelatih Panaa U-17 itu juga menyebut laga melawn Timnas Indonesia U-17 cukup menantang buat timnya. pasalnya, selain mendapat perlawanan ketat, cuaca panas juga jadi salah satu ujian bagi Panama U-17.

"Kami harus mengaku tim Indonesia bermain bagus," kata Mike Stump usai laga, dikutip Selasa (14/11/2023).

“Ini pertandingan yang sulit. Rasanya seperti neraka (panas) saat berlari," lanjutnya.