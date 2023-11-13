Prediksi Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: La Albiceleste Mampu Rebut Poin Pertama?

Timnas Argentina U-17 bakal hadapi Jepang U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

PREDIKSI Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Bagi Argentina, pertandingan kedua Grup D itu menjadi momen mereka untuk merebut poin pertama di Piala Dunia U-17 2023 karena sebelumnya mereka takluk 1-2 dari Senegal U-17 di matchday perdana.

Pertandingan melawan Jepang U-17 pun akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 14 November 2023 pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim ajang Piala Dunia U-17.

Sebelumnya, kedua tim pernah bertemu pada ajang Piala Dunia U-17 2011. Kala itu, Timnas Argentina U-17 menelan kekalahan menyakitkan dari Jepang U-17 (1-3) di Estadion Morelos, Morelia, Meksiko 24 Juni 2011 silam.

Meski begitu, kedua tim berhasil lolos ke babak gugur. Argentina U-17 dihentikan Inggris U-17 lewat babak adu penalti 1-1 (4-2), sementara Jepang U-17 disingkirkan Brasil U-17 (2-3). Aroma dendam yang tersisa tentu membuat Argentina U-17 bertekad membalaskan kekalahan di pertemuan sebelumnya.

Terlebih lagi, tim asuhan Diego Placente itu harus menelan kekalahan pahit dari Senegal U-17 (1-2) pada laga pertama Piala Dunia U-17 2023. Kemenangan pada laga kedua tentu penting bagi La Albiceleste untuk menjaga asa lolos ke babak gugur.

Pelatih Timnas Argentina U-17, Diego Placente beberapa waktu lalu sudah mengakui bahwa Samurai Biru -julukan Timnas Jepang U-17- adalah lawan yang berat. Placente mengatakan, tim asuhan Yoshiro Moriyama itu mempunyai organisasi permainan yang baik.

“Jepang memiliki tim yang sangat bagus, terorganisir dengan sangat baik,” ujar Placente.

Berbicara soal statistik, kedua tim sama-sama baru mengoleksi satu gol kendati berbeda secara hasil dalam laga pertama. Berbeda dengan Argentina U-17, Timnas Jepang U-17 mampu menundukkan solidnya Polandia U-17 (1-0).