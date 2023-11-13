Terus Berbenah, PSSI Bekerja Keras agar Mobilisasi Penonton dan Tim Peserta Piala Dunia U-17 2023 Bisa Lancar

BANDUNG – Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di empat kota di Indonesia telah bergulir sejak Jumat 10 November 2023. PSSI pun terus bekerja keras agar ajang tersebut berjalan lancar, termasuk memperbaiki segala hal yang masih kurang selama tiga hari Piala Dunia U-17 2023 berlangsung.

Salah satu yang diakui PSSI masih menjadi masalah adalah terkait mobilisasi penonton dan tim peserta Piala Dunia U-17 2023. Karena itu, menurut pemaparan Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, pihaknya memastikan seluruh aspek layanan terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya.

Di Piala Dunia U-17 2023 banyak hal baru yang dipraktekkan, terutama mengkut transportasi. Di mana di area stadion steril dari kendaraan mobil dan motor. Para penonton didorong menggunakan shuttle bus buat datang dan pulang ke stadion. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di perhelatan sepak bola Tanah Air.

Karena merupakan hal baru, masih banyak catatan yang perlu diperbaiki. Misal saja saat partai pembukaan Piala Dunia U-17 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mencuat keluhan dari banyak penonton saat proses kepulangan, yang mana massa bertumpuk berebut shuttle bus yang disiapkan Pemkot Surabaya.

Di kota lain, seperti Bandung misalnya, Jepang sempat mengalami kesulitan saat berangkat ke stadion karena rekayasa lalu lintas belum maksimal. Belajar dari kejadian ini pihak LOC berkoordinasi dengan berbagai pihak mencoba membuat simulasi-simulasi terbaik agar mobilisasi tim peserta, dan penonton saat latihan dan pertandingan dapat berjalan dengan lebih baik.

Pada Senin (13/11/2023) di GBT akan berlangsung laga kedua Timnas Indonesia U-17 kontra Panama. Laga ini diprediksi akan dibanjiri penonton. Diharapkan kejadian tak mengenakkan pada pertandingan pembukaan tidak terulang dengan pengaturan massa dan manajemen transportasi yang lebih rapi.