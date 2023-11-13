Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terus Berbenah, PSSI Bekerja Keras agar Mobilisasi Penonton dan Tim Peserta Piala Dunia U-17 2023 Bisa Lancar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:22 WIB
Terus Berbenah, PSSI Bekerja Keras agar Mobilisasi Penonton dan Tim Peserta Piala Dunia U-17 2023 Bisa Lancar
PSSI terus berbenah diri demi kelancaran Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di empat kota di Indonesia telah bergulir sejak Jumat 10 November 2023. PSSI pun terus bekerja keras agar ajang tersebut berjalan lancar, termasuk memperbaiki segala hal yang masih kurang selama tiga hari Piala Dunia U-17 2023 berlangsung.

Salah satu yang diakui PSSI masih menjadi masalah adalah terkait mobilisasi penonton dan tim peserta Piala Dunia U-17 2023. Karena itu, menurut pemaparan Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, pihaknya memastikan seluruh aspek layanan terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya.

Di Piala Dunia U-17 2023 banyak hal baru yang dipraktekkan, terutama mengkut transportasi. Di mana di area stadion steril dari kendaraan mobil dan motor. Para penonton didorong menggunakan shuttle bus buat datang dan pulang ke stadion. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di perhelatan sepak bola Tanah Air.

Karena merupakan hal baru, masih banyak catatan yang perlu diperbaiki. Misal saja saat partai pembukaan Piala Dunia U-17 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mencuat keluhan dari banyak penonton saat proses kepulangan, yang mana massa bertumpuk berebut shuttle bus yang disiapkan Pemkot Surabaya.

Ratu Tisha

Di kota lain, seperti Bandung misalnya, Jepang sempat mengalami kesulitan saat berangkat ke stadion karena rekayasa lalu lintas belum maksimal. Belajar dari kejadian ini pihak LOC berkoordinasi dengan berbagai pihak mencoba membuat simulasi-simulasi terbaik agar mobilisasi tim peserta, dan penonton saat latihan dan pertandingan dapat berjalan dengan lebih baik.

Pada Senin (13/11/2023) di GBT akan berlangsung laga kedua Timnas Indonesia U-17 kontra Panama. Laga ini diprediksi akan dibanjiri penonton. Diharapkan kejadian tak mengenakkan pada pertandingan pembukaan tidak terulang dengan pengaturan massa dan manajemen transportasi yang lebih rapi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648391/resmi-oleksandr-usyk-lawan-pemenang-duel-jared-anderson-vs-frank-sanchez-drd.webp
Resmi! Oleksandr Usyk Lawan Pemenang Duel Jared Anderson vs Frank Sanchez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/persib_bandung.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Lion City Sailors Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement