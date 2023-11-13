Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Senin 13 November 2023: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:26 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Senin 13 November 2023: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17!
Timnas Indonesia U-17 kembali tampil di Piala Dunia U-17 2023 pada hari ini (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Senin 13 November 2023 akan diulas Okezone. Dari empat pertandingan yang bakal tersaji pada hari ini, di antaranya ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 yang disiarkan secara langsung di televisi.

Hari ini atau hari keempat Piala Dunia U-17 2023 akan dilanjutkan empat laga fase grup, masing-masing dari Grup A dan Grup B. Untuk dua laga dari Grup A bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sedangkan dua laga lainnya dari Grup B bakal dilaksanakan di Stadion Manahan, Solo.

Timnas Maroko U-17

Untuk Grup A, akan dibuka oleh laga Timnas Maroko U-17 vs Ekuador U-17 pada pukul 16.00 WIB. Saat ini, Maroko masih memuncaki klasemen sementara Grup A dengan koleksi 3 poin, sedangkan Ekuador berada di posisi ketiga.

Masih di grup yang sama, dilanjutkan dengan laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 pukul 19.00 WIB. Garuda Asia asuhan Bima Sakti memiliki modal cukup baik jelang kontra Los Canaleros junior malam ini.

Timnas Indonesia U-17 sukses menahan imbang Ekuador 1-1 pada laga pembuka Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB. Hasil imbang kontra La Tricolor junior membuat Garuda Asia menempati peringkat kedua Grup A dengan koleksi satu poin (selisih gol 0).

Sebaliknya, Panama dalam tren negatif usai dibungkam Maroko 0-2 di laga pembuka. Kekalahan itu membuat Panama U-17 berada di dasar klasemen sementara Grup A dengan koleksi nol poin. Bima Sakti pun merasa optimistis Timnas Indonesia U-17 lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Panama pada laga nanti.

"Dari hasil di atas kertas, harusnya bisa (menang atas Panama). Tapi sepakbola tidak seperti matematika. Yang paling penting, fokus setiap pertandingan," kata pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

Halaman:
1 2
      
