Amar Brkic Berpeluang Main di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17, Welber Jardim Girang

SURABAYA – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Welberlieskott de Halim Jardim girang rekannya, Amar Brkic telah fit dan berpeluang dimainkan saat melawan Panam U-17 di laga lanjutan Grup A Piala Dunia U-17 2023. Sebab menurut fullback yang akrab dipanggil Welber Jardim tersebut, kehadiran Amar Brkic bisa membuat skuad Garuda Asia semakin kuat lagi.

Ya, setelah menahan Ekuador 1-1, Timnas Indonesia U-17 kini berhadapan dengan Panama U-17 di laga kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga tersebut, Amar Brkic dikonfirmasi tersedia untuk bermain. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti mengonfirmasi pemain TSG Hoffenheim U-17 itu sudah sembuh dari sakit diare yang dideritanya.

Welber pun mengaku senang dengan ketersediaan Amar. Sebab menurutnya, pemain berdarah Jerman-Indonesia itu merupakan pemain yang bagus dan dapat membantu Garuda Asia meraih kemenangan atas Panama U-17.

“Bagus. Amar sempat sakit dan sekarang dia sudah sembuh, dia sudah bisa main lagi. Amar pemain yang bagus. Dia akan membantu kita, seperti semua pemain lainnya juga dari Indonesia,” ujar Welber dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (13/11/2023).