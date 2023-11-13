Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Kolaborasi Gila Amar Brkic dan Riski Afrisal Tersaji di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:17 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Kolaborasi Gila Amar Brkic dan Riski Afrisal Tersaji di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17?
Timnas Indonesia U-17 siap tempur hadapi Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

KOLABORASI gila Amar Brkic dan Riski Afirisal berpotensi tersaji di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Perpaduan ini sangat dinantikan setelah melihat kiprah Timnas Indonesia U-17 saat menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1 di matchday pertama pada Jumat, 10 November 2023 malam WIB. Saat itu, serangan Timnas Indonesia U-17 selalu terfokus kepada Riski Afrisal yang beroperasi sebagai winger kiri.

Riski Afrisal

(Riski Afrisal mencetak assist di laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Ketika Riski Afrisal dimatikan, tak ada tusukan-tusukan berbahaya dari sektor kanan. Saat itu Jehan Pahlevi yang diperankan sebagai winger kanan tidak menunjukan performa optimal.

Lantas, ke mana Amar Brkic saat Timnas Indonesia U-17 bermain imbang dengan Ekuador U-17? Dua hari sebelum laga, Amar Brkic sempat mengalami diare.

Alhasil, pemain keturunan Jerman-Indonesia ini gagal mengikuti latihan dan hanya duduk manis di bangku cadangan saat Timnas Indonesia U-17 bersua Ekuador U-17. Untuk laga nanti malam, kabarnya Amar Brkic sudah dalam kondisi bugar.

“Amar (Brkic) sudah bisa berlatih seratus persen sejak kemarin. Ia latihan sama-sama dan bergabung dengan teman-teman yang lain,” kata Bima Sakti mengutip dari laman resmi PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648287/jadwal-man-city-vs-leverkusen-di-liga-champions-202526-live-streaming-di-vision-hsn.webp
Jadwal Man City vs Leverkusen di Liga Champions 2025/26, Live Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/penyerang_juventus_kenan_yildiz.jpg
Juventus Kejar Kemenangan Perdana di Liga Champions! Ada Taruhan Rp576 Miliar di Baliknya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement