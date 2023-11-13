Piala Dunia U-17 2023: Kolaborasi Gila Amar Brkic dan Riski Afrisal Tersaji di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17?

Timnas Indonesia U-17 siap tempur hadapi Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

KOLABORASI gila Amar Brkic dan Riski Afirisal berpotensi tersaji di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Perpaduan ini sangat dinantikan setelah melihat kiprah Timnas Indonesia U-17 saat menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1 di matchday pertama pada Jumat, 10 November 2023 malam WIB. Saat itu, serangan Timnas Indonesia U-17 selalu terfokus kepada Riski Afrisal yang beroperasi sebagai winger kiri.

(Riski Afrisal mencetak assist di laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Ketika Riski Afrisal dimatikan, tak ada tusukan-tusukan berbahaya dari sektor kanan. Saat itu Jehan Pahlevi yang diperankan sebagai winger kanan tidak menunjukan performa optimal.

Lantas, ke mana Amar Brkic saat Timnas Indonesia U-17 bermain imbang dengan Ekuador U-17? Dua hari sebelum laga, Amar Brkic sempat mengalami diare.

Alhasil, pemain keturunan Jerman-Indonesia ini gagal mengikuti latihan dan hanya duduk manis di bangku cadangan saat Timnas Indonesia U-17 bersua Ekuador U-17. Untuk laga nanti malam, kabarnya Amar Brkic sudah dalam kondisi bugar.

“Amar (Brkic) sudah bisa berlatih seratus persen sejak kemarin. Ia latihan sama-sama dan bergabung dengan teman-teman yang lain,” kata Bima Sakti mengutip dari laman resmi PSSI.