Media Argentina Puji Arkhan Kaka Usai Cetak Sejarah Bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

MEDIA Argentina, TyC Sports, puji Arkhan Kaka usai cetak sejarah bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pujian itu dilontarkan TyC Sports setelah Garuda Asia menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.

Pertandingan pertama Grup A tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB. Timnas Indonesia U-17 di luar dugaan sempat unggul lebih dulu atas La Tricolor junior berkat gol yang dicetak oleh Arkhan Kaka pada menit 22.

Gol sang bomber Persis Solo itu berawal dari aksi solo run Riski Afrisal yang melakukan penetrasi dari sisi sayap kiri Garuda Asia. Riski kemudian melepaskan umpan ke kotak penalti lawan yang sempat ditepis oleh kiper Ekuador U-17, Cristhian Loor.

Beruntungnya, tepisan Cristhian Loor tidak sempurna sehingga bola rebound berhasil dimaksimalkan oleh Arkhan Kaka untuk mencetak gol pertamanya. Berkat golnya itu, Arkhan Kaka mengukir sejarah sebagai pencetak gol pertama Indonesia di Piala Dunia level umur manapun.

Bukan hanya itu, gol Arkhan Kaka membuat Indonesia untuk pertama kalinya meraih poin di level Piala Dunia. Sayangnya, Ekuador berhasil menggagalkan kemenangan Garuda Asia usai menyamakan kedudukan pada menit ke-28 lewat Allen Obando.

Menariknya, media Argentina, TyC Sports, puji Arkhan Kaka usai cetak sejarah bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Media yang kerap mewartakan Lionel Messi dan Timnas Argentina itu menyoroti Arkhan Kaka dengan nama belakangnya, yakni Purwanto.