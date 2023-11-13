Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Cetak Gol Lagi?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Laga penting pada matchday kedua Grup A tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 bermain imbang 1-1 kontra Ekuador pada laga pembuka Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB. Hasil ini membuat Garuda Asia menempati peringkat kedua di klasemen sementara Grup A Piala Dunia U-17 dengan koleksi satu poin (selisih gol 0).

Sementara itu, Panama U-17 berada di dasar klasemen sementara Grup A dengan koleksi nol poin usai dibungkam Maroko 0-2 di laga pembuka. Sebab itu, baik Timnas Indonesia U-17 maupun Panama diprediksi sama-sama mengincar tiga poin di laga nanti.

Jika menang atas Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 hampir pasti lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Sebagai informasi, hanya dua tim teratas setiap grup (A, B, C, D, E, F) dan empat tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar.

Jelang menghadapi Panama U-17, Bima Sakti mengatakan Timnas Indonesia U-17 seharusnya bisa mengalahkan Panama U-17. Namun, pelatih 47 tahun tersebut enggan lengah dan menekankan agar Arkhan Kaka cs bisa lebih fokus saat menghadapi sang lawan.

"Dari hasil di atas kertas, harusnya bisa (menang atas Panama). Tapi sepakbola tidak seperti matematika. Yang paling penting, fokus setiap pertandingan," kata pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

Lebih lanjut, Bima Sakti menyebut skuad Timnas Indonesia U-17 akan dilakukan sedikit rotasi saat bersua Panama. "Kemungkinan rotasi tapi tidak banyak. Mungkin ada berapa posisi yang kami harus ubah. Kami lihat besok (malam ini)," katanya.