HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rumput JIS Jadi Polemik, Pelatih Timnas Brasil U-17 Angkat Suara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:16 WIB
Rumput JIS Jadi Polemik, Pelatih Timnas Brasil U-17 Angkat Suara
Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, angkat bicara soal rumput di Stadion JIS (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA - Rumput di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) menuai sorotan saat dipakai pada Piala Dunia U-17 2023. Namun, pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sorotan itu muncul usai Timnas Brasil U-17 menelan kekalahan dengan skor 2-3 dari Timnas Iran U-17 pada laga pembuka Grup C Piala Dunia U-17 2023. Duel itu dilangsungkan pada Sabtu 11 November 2023 malam WIB.

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Brasil diketahui sudah unggul 2-0 lebih dulu di babak pertama. Namun, mereka harus rela kemasukan tiga gol di paruh kedua. Tim Samba pun menelan kekalahan memalukan.

Warganet menilai hal itu tidak terlepas dari kualitas rumput lapangan yang jelek. Setidaknya, hal itu dinilai oleh pencinta sepakbola dari tayangan televisi. Namun, Leal memberi jawaban yang menohok.

"Kami tidak perlu salahkan lapangan," kata Leal di Stadion JIS usai laga, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Pelatih berpaspor Brasil itu lalu mengatakan memberikan apresiasi untuk hasil manis yang Timnas Iran U-17 dalam laga tersebut. Leal menilai Team Melli tampil lebih baik.

Halaman:
1 2
      
