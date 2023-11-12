Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini, Minggu 12 November 2023: Ambisi Jerman U-17 Rebut Kemenangan di Laga Pembuka

Timnas Jerman U-17 akan menghadapi Meksiko U-17 di laga pembuka Grup F (Foto: FIFA)

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 hari ini Minggu, 12 November 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hari ini para penghuni Grup E dan Grup F akan memainkan laga perdana mereka.

Laga Grup E akan mempertemukan Prancis U-17 vs Burkina Faso U-17. Pertandingan akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) mulai pukul 16.00 WIB.

Kemudian pertandingan di Grup E akan dilanjut antara Korea Selatan U-17 menghadapi Amerika Serikat U-17. Laga ini akan digelar pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tak kalah seru juga akan berlangsung hari ini di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Empat tim Grup F akan memainkan laga pembuka mereka di Piala Dunia U-17 2023.

Pertama ada Venezuela U-17 yang akan berhadapan dengan Selandia Baru U-17. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB.