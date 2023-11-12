Kemegahan Stadion JIS Bikin Timnas Inggris U-17 Menggila Lawan Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, menyebut kemegahan Jakarta International Stadium (Stadion JIS) sebagai penyebab anak asuhnya menggila pada laga kontra Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Mereka pun bermain dengan nyaman di stadion tersebut.

Laga Timnas Kaledonia Baru U-17 vs Timnas Inggris U-17 itu berlangsung Sabtu 11 November 2023 sore WIB. The Young Lions mengamuk dan menang telak 10-0 pada laga pembuka Grup C Piala Dunia U-17 2023 tersebut.

Garry mengatakan JIS merupakan stadion yang kualitasnya tidak usah diragukan lagi dan layak menggelar pertandingan selevel Piala Dunia. Hal itu menyebabkan Timnas Inggris U-17 tampil sangat antusias.

"Saya pikir dalam konteks laga perdana ini adalah stadion yang bagus. Para pemain sangat bersemangat datang ke sini," kata Garry usai laga, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Lebih lanjut, Garry menilai anak asuhnya tampil bagus pada laga itu. Sebab, mereka menjalankan skema yang sudah disiapkan dengan baik di lapangan.

"Para pemain sangat bagus dalam hal sikap dan intensitas mereka. Saya pikir dalam konteks laga perdana ini adalah stadion yang bagus," tukas Garry.