Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Reims vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Hattrick Kylian Mbappe Berbuah 3 Angka

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |00:59 WIB
Hasil Reims vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: <i>Hattrick</i> Kylian Mbappe Berbuah 3 Angka
PSG menang telak 3-0 atas Stade Reims berkat gol Kylian Mbappe (Foto: Twitter/@PSG_inside)
A
A
A

REIMS - Hasil Reims vs PSG di Liga Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Auguste-Delaune II, Reims, Minggu (12/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Les Parisien.

Seluruh gol PSG dilesakkan oleh Kylian Mbappe (3', 59', 82'). Meski kalah, Stade Reims sejatinya memberi perlawanan sengit dengan beberapa kali merepotkan tim tamu sepanjang 90 menit.

Kylian Mbappe beraksi di laga Reims vs PSG (Foto: Twitter/@PSG_English)

Jalannya Pertandingan

Secara mengejutkan, jual beli serangan mewarnai babak pertama. Tiga menit laga berjalan, Mbappe sudah berhasil merobek jala gawang Yevhann Diouf. Umpan silang Ousmane Dembele disantap dengan manis lewat tembakan voli oleh sang kapten.

Reims bisa membalas lewat peluang di menit kelima. Beruntung, peluang Thomas Foket bisa ditepis dengan baik oleh Gianluigi Donnarumma. Junya Ito sempat mencetak gol di menit ketujuh, tetapi dianulir. Sebab, ada pelanggaran offside dalam bangunan serangan lebih dulu.

Dalam kurun dua menit, tepatnya pada menit 20 dan 22, Reims dua kali memaksa Donnarumma bekerja keras mengamankan gawangnya. Peluang pertama lewat Marshall Munetsi masih melambung, tetapi kans kedua lewat tembakan Ito yang berbelok setelah mengenai Munetsi, bisa ditepis dengan baik.

Berbagai peluang diciptakan kedua kesebelasan di sisa waktu babak pertama. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan PSG tak berubah hingga rehat, berkat penampilan apik kedua kiper serta kurang tenangnya penyelesaian akhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/51/3009161/ngaku-tak-dengar-kylian-mbappe-dicemooh-suporter-psg-luis-enrique-dia-legenda-klub-sbJOkTr3DZ.JPG
Ngaku Tak Dengar Kylian Mbappe Dicemooh Suporter PSG, Luis Enrique: Dia Legenda Klub!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/51/3008497/gara-gara-hal-ini-kylian-mbappe-dan-presiden-psg-bertengkar-hebat-di-stadion-parc-des-princes-MbYfQAKAzo.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Kylian Mbappe dan Presiden PSG Bertengkar Hebat di Stadion Parc des Princes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/51/3007687/perpisahan-kylian-mbappe-dengan-suporter-psg-ternodai-kekalahan-Pt3RX22JfR.JPG
Perpisahan Kylian Mbappe dengan Suporter PSG Ternodai Kekalahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/51/3007592/hasil-psg-vs-toulouse-di-liga-prancis-2023-2024-kylian-mbappe-gagal-selamatkan-les-parisiens-dari-kekalahan-AhYRUQHu5F.JPG
Hasil PSG vs Toulouse di Liga Prancis 2023-2024: Kylian Mbappe Gagal Selamatkan Les Parisiens dari kekalahan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647567/kejurnas-pobsi-2025-resmi-dibuka-ketum-hary-tanoesoedibjo-targetkan-gelar-kejuaraan-dunia-di-tanah-air-yol.webp
Kejurnas POBSI 2025 Resmi Dibuka, Ketum Hary Tanoesoedibjo Targetkan Gelar Kejuaraan Dunia di Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/20/thierry_henry_1.jpg
Berani Banget! Legenda Barcelona Ini Bikin Khabib Nurmagomedov Patah Hati
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement