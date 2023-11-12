Hasil Reims vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Hattrick Kylian Mbappe Berbuah 3 Angka

REIMS - Hasil Reims vs PSG di Liga Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Auguste-Delaune II, Reims, Minggu (12/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Les Parisien.

Seluruh gol PSG dilesakkan oleh Kylian Mbappe (3', 59', 82'). Meski kalah, Stade Reims sejatinya memberi perlawanan sengit dengan beberapa kali merepotkan tim tamu sepanjang 90 menit.

Jalannya Pertandingan

Secara mengejutkan, jual beli serangan mewarnai babak pertama. Tiga menit laga berjalan, Mbappe sudah berhasil merobek jala gawang Yevhann Diouf. Umpan silang Ousmane Dembele disantap dengan manis lewat tembakan voli oleh sang kapten.

Reims bisa membalas lewat peluang di menit kelima. Beruntung, peluang Thomas Foket bisa ditepis dengan baik oleh Gianluigi Donnarumma. Junya Ito sempat mencetak gol di menit ketujuh, tetapi dianulir. Sebab, ada pelanggaran offside dalam bangunan serangan lebih dulu.

Dalam kurun dua menit, tepatnya pada menit 20 dan 22, Reims dua kali memaksa Donnarumma bekerja keras mengamankan gawangnya. Peluang pertama lewat Marshall Munetsi masih melambung, tetapi kans kedua lewat tembakan Ito yang berbelok setelah mengenai Munetsi, bisa ditepis dengan baik.

Berbagai peluang diciptakan kedua kesebelasan di sisa waktu babak pertama. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan PSG tak berubah hingga rehat, berkat penampilan apik kedua kiper serta kurang tenangnya penyelesaian akhir.