AC Milan Main Cantik saat Hajar PSG, Olivier Giroud: Malam yang Sempurna

MILAN – Penggawa AC Milan, Olivier Giroud, merasa puas usai timnya menang 2-1 atas Paris Saint-Germain (PSG) di laga lanjutan Liga Champions 2023-2024. Pasalnya Milan berhasil main cantik dan mampu bangkit dari keterpurukan, ia pun merasa itu adalah malam yang indah nan sempurna.

Ya, AC Milan berhasil menumbangkan PSG dengan skor tipis 2-1 di matchday keempat Grup G Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB.

Ini merupakan kemenangan pertama Rossoneri -julukan AC Milan- di ajang Liga Champions musim ini. Selain itu, kemenangan ini juga bertambah manis lantaran AC Milan akhirnya kembali mendapatkan tiga poin setelah kesulitan dalam empat laga sebelumnya.

Ya, mereka dikalahkan Juventus (0-1), disikat PSG (0-3), ditahan imbang Napoli (2-2), dan dibenamkan Udinese (0-1). Oleh karena itu, Giroud sangat senang Rossoneri akhirnya kembali ke jalur kemenangan.

“Kami tidak senang ketika kami tidak menang, jadi sebuah gol bagus, namun kami harus meraih kemenangan,” kata Giroud dilansir dari Football Italia, Rabu (8/11/2023).