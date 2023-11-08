Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

AC Milan Main Cantik saat Hajar PSG, Olivier Giroud: Malam yang Sempurna

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:30 WIB
AC Milan Main Cantik saat Hajar PSG, Olivier Giroud: Malam yang Sempurna
Pemain AC Milan, Olivier Giroud. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Penggawa AC Milan, Olivier Giroud, merasa puas usai timnya menang 2-1 atas Paris Saint-Germain (PSG) di laga lanjutan Liga Champions 2023-2024. Pasalnya Milan berhasil main cantik dan mampu bangkit dari keterpurukan, ia pun merasa itu adalah malam yang indah nan sempurna.

Ya, AC Milan berhasil menumbangkan PSG dengan skor tipis 2-1 di matchday keempat Grup G Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB.

Ini merupakan kemenangan pertama Rossoneri -julukan AC Milan- di ajang Liga Champions musim ini. Selain itu, kemenangan ini juga bertambah manis lantaran AC Milan akhirnya kembali mendapatkan tiga poin setelah kesulitan dalam empat laga sebelumnya.

Ya, mereka dikalahkan Juventus (0-1), disikat PSG (0-3), ditahan imbang Napoli (2-2), dan dibenamkan Udinese (0-1). Oleh karena itu, Giroud sangat senang Rossoneri akhirnya kembali ke jalur kemenangan.

AC Milan vs PSG

“Kami tidak senang ketika kami tidak menang, jadi sebuah gol bagus, namun kami harus meraih kemenangan,” kata Giroud dilansir dari Football Italia, Rabu (8/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Drama 3 Gim! Alwi Farhan Disingkirkan Chou Tien Chen di Perempat Final Australian Open 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement