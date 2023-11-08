Komunikasi Jadi Kunci Keberhasilan AC Milan Permalukan PSG di Liga Champions 2023-2024

MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli mengakui komunikasi yang terjalin di antara pemain jadi kunci kemenangan mereka atas Paris Saint-Germain (PSG) di laga lanjutan Liga Champions 2023-2024. Pioli membiarkan para pemain saling bertukar pendapat, baik di lapangan atau jeda istirahat untuk menemukan solusi terbaik saat laga berlangsung.

Ya, AC Milan berhasil mengalahkan PSG dengan skor 2-1 dalam matchday keempat Grup F Liga Champions 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB.

Sempat tertinggal, sepasang gol untuk Rossoneri -julukan AC Milan- dicatatkan oleh Rafael Leao (12’), dan Olivier Giroud (50’). Sementara, Les Parisiens -julukan PSG- yang unggul lebih dulu mencetak gol lewat Milan Skriniar (9’).

Usai laga, Pioli mengungkapkan kunci kemenangan timnya adalah keharmonisan antarpemain. Pioli yang sudah menemukan kebuntuan pada babak pertama membiarkan para pemainnya mengobrol untuk merancang taktik.

“Saya percaya bahwa cara tim berbicara satu sama lain sering kali lebih efektif daripada apa yang pelatih katakan kepada mereka. Kadang-kadang kami tidak energik, bertekad, dan fokus,” kata Pioli dikutip dari Football Italia, Rabu (8/11/2023).

“Saya hanya mencoba mengingatkan mereka tentang kualitas mereka, kemampuan mereka dan bahwa mereka dapat memberikan malam seperti ini kepada para penggemar,” sambungnya.