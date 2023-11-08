Luis Enrique Beberkan Penyebab PSG Takluk 1-2 dari AC Milan di Liga Champions 2023-2024

MILAN – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique tahu apa yang membuat timnya tumbang 1-2 dari AC Milan di matchday keempat Grup F Liga Champions 2023-2024. Menurut Enrique, PSG kalah karena bebrapa kehilangan kendali permainan, sehingga Milan dengan leluasa bermain dan membobol gawang timnya tersebut.

Ya, PSG tunduk di kandang AC Milan, San Siro, Milan, Italia pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB. Ini merupakan kekalahan kedua Les Parisiens -julukan PSG- di fase grup Liga Champions musim 2023-2024.

Padahal, PSG sempat unggul lebih dulu lewat tandukkan Milan Skriniar (9’). Namun demikian, tim tuan rumah membalaskan lewat dua gol yang dicatatkan oleh Rafael Leao (12’), dan Olivier Giroud (50’).

Usai pertandingan, Enrique mengakui timnya kesulitan untuk mencetak gol lagi setelah sempat unggul. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, AC Milan berhasil mengontrol permainan dan memperlihatkan perlawanan yang kuat.

“Itu adalah pertandingan yang ketat, bisa saja terjadi sebaliknya. Kami mencetak gol terlebih dahulu namun setelah itu kami tidak bisa mengendalikan pertandingan. Itu sangat ketat,” kata Enrique dilansir dari Culture PSG, Rabu (8/11/2023).