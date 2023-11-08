Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Luis Enrique Beberkan Penyebab PSG Takluk 1-2 dari AC Milan di Liga Champions 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:31 WIB
Luis Enrique Beberkan Penyebab PSG Takluk 1-2 dari AC Milan di Liga Champions 2023-2024
PSG kalah 1-2 dari AC Milan di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique tahu apa yang membuat timnya tumbang 1-2 dari AC Milan di matchday keempat Grup F Liga Champions 2023-2024. Menurut Enrique, PSG kalah karena bebrapa kehilangan kendali permainan, sehingga Milan dengan leluasa bermain dan membobol gawang timnya tersebut.

Ya, PSG tunduk di kandang AC Milan, San Siro, Milan, Italia pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB. Ini merupakan kekalahan kedua Les Parisiens -julukan PSG- di fase grup Liga Champions musim 2023-2024.

Padahal, PSG sempat unggul lebih dulu lewat tandukkan Milan Skriniar (9’). Namun demikian, tim tuan rumah membalaskan lewat dua gol yang dicatatkan oleh Rafael Leao (12’), dan Olivier Giroud (50’).

Usai pertandingan, Enrique mengakui timnya kesulitan untuk mencetak gol lagi setelah sempat unggul. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, AC Milan berhasil mengontrol permainan dan memperlihatkan perlawanan yang kuat.

AC Milan vs PSG

“Itu adalah pertandingan yang ketat, bisa saja terjadi sebaliknya. Kami mencetak gol terlebih dahulu namun setelah itu kami tidak bisa mengendalikan pertandingan. Itu sangat ketat,” kata Enrique dilansir dari Culture PSG, Rabu (8/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
PSSI Siap Interview 5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Pekan Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement