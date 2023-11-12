Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-17 Tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Berkat Legenda Sepakbola!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |00:35 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-17 Tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Berkat Legenda Sepakbola!
Media Vietnam menyebut Timnas Indonesia U-17 diperkuat legenda-legenda sepakbola (Foto: DOC. LOC WCU17/BRY)
A
A
A

MEDIA Vietnam, tienphong.vn, menyebut keberhasilan Timnas Indonesia U-17 menahan Timnas Ekuador U-17 2023 di matchday satu Grup A Piala Dunia U-17 2023 karena legenda-legenda sepakbola. Sorotan mereka tertuju pada dua nama yakni Zidan Arrosyid dan Arkhan Kaka Putra Purwanto.

Seperti diketahui, laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 November 2023 malam WIB. Garuda Asia berhasil memetik poin usai imbang 1-1.

Arkhan Kaka mencetak gol Timnas Indonesia U-17 ke gawang Timnas Ekuador U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Gol bagi Indonesia dicetak Arkhan Kaka (22'). Sementara itu, Ekuador menyamakan kedudukan lewat sundulan Allen Obando (28'). Hasil imbang itu turut menjadi sorotan media Vietnam.

Menurut tienphong.vn, hasil itu menjadi sebuah malam yang akan terus diingat oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, ada sejumlah nama mantan pesepakbola di skuad asuhan Bima Sakti Tukiman.

"Berkat Kaka dan Zidan, Indonesia menjalani start yang layak diingat pada Piala Dunia U-17," bunyi artikel tersebut, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Lebih lanjut, media itu menulis pemain-pemain yang turun pernah berlaga melawan Timnas Vietnam U-16 di Final Piala AFF U-16 2022. Mereka menyebut ada beberapa nama hasil naturalisasi dengan sorotan utama lagi-lagi tertuju pada Kaka dan Zidan.

Halaman:
1 2
      
