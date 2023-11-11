Shin Tae-yong Unggah Momen Nonton Timnas Indonesia U-17: Foto Bareng Fans hingga Presiden Jokowi

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengunggah momen nonton langsung laga Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17. Duel itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 November 2023 malam WIB.

Shin turut hadir saat Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Ekuador U-17. Pria asal Korea Selatan itu nampaknya datang bersamaan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Hal itu terlihat dari beberapa foto dalam unggahan tersebut yang memperlihatkan Shin satu pesawat dengan mantan presiden Inter Milan itu. Sementara, pada foto lainnya, dia juga menyempatkan diri berpose dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Tidak hanya itu, Shin juga nampak senang dengan berfoto bersama Presiden Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), Gianni Infantino. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu perkembangan sepak bola Indonesia.

“Presiden (Jokowi) yang paling mencintai sepak bola dan presiden Erick (Thohir). Ketua Umum (Presiden FIFA) Gianni Infantino yang bermurah hati mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Terima kasih,” tulis Shin dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @shintaeyong7777, dikutip pada Sabtu (11/11/2023).