HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cinta Tanpa Syarat Keisuke Honda saat Latih Timnas Kamboja Tanpa Digaji Sepeser pun

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:02 WIB
Kisah Cinta Tanpa Syarat Keisuke Honda saat Latih Timnas Kamboja Tanpa Digaji Sepeser pun
Momen Keisuke Honda menjadi pelatih Timnas Kamboja. (Foto: Instagram/keisukehonda)
KISAH cinta tanpa syarat Keisuke Honda saat latih Timnas Kamboja tanpa digaji sepeser pun menarik untuk dikulik. Keisuke Honda ditunjuk sebagai pelatih kepala dan manajer umum Timnas Kamboja pada Agustus 2018 lalu.

Dalam sebuah konferensi pers di Phnom Penh, Presiden Federasi Sepak Bola Kamboja (FFC), Sao Sokha, mengumumkan bahwa Honda telah menandatangani kontrak dua tahun sebagai pelatih tim nasional tanpa menerima upah.

Meskipun demikian, FFC akan menanggung biaya perjalanan dan akomodasi Honda selama masa tugasnya. Sao Sokha menyatakan apresiasinya terhadap kebaikan hati Honda.

Sao Sokha menyebut bahwa Honda dengan sukarela ingin membantu melatih Timnas Kamboja dan sepakbola di negara tersebut. Keputusan Honda untuk tidak mengambil gaji sebagai pelatih tim nasional menunjukkan komitmennya yang luar biasa dalam mengembangkan sepak bola di Kamboja.

Keisuke Honda

“Honda secara sukarela membantu melatih tim nasional sepak bola Kamboja kami, dan dia setuju untuk tidak menerima gaji, namun FFC akan membiayai perjalanan dan akomodasinya,” ujar Sao Sokha dalam konferensi pers di Phnom Penh melansir China Daily.

Keisuke Honda sendiri kala itu baru saja menandatangani kontrak dengan klub A-League, Melbourne Victory untuk musim 2018-2019.

Halaman:
1 2
      
