Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Keisuke Honda, Legenda Pesepakbola Jepang Baru 5 hari Gabung klub Portugal Lalu Putuskan Berpisah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:11 WIB
Kisah Keisuke Honda, Legenda Pesepakbola Jepang Baru 5 hari Gabung klub Portugal Lalu Putuskan Berpisah
Legenda sepakbola Jepang, Keisuke Honda. (Foto: Instagram/keisukehonda)
A
A
A

KISAH Keisuke Honda, legenda pesepakbola Jepang yang baru 5 hari gabung klub Portugal lalu putuskan pisah akan dibahas Okezone di artikel ini.

Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang persepakbolaannya telah diakui oleh dunia. Bahkan, beberapa pemain asal Negeri Sakura dipercaya untuk berlaga di klub-klub Eropa, salah satunya adalah Keisuke Honda.

Keisuke Honda merupakan pemain gelandang yang tercatat pernah bergabung dengan CSKA Moscow, salah satu klub di Liga Rusia. Kariernya semakin menanjak ketika Honda dipinang oleh AC Milan pada 2017 silam.

Setelah tiga musim berseragam Rossoneri, Honda sempat mengalami penurunan performa. Kendati demikian, ia terus berpetualang ke klub-klub lain di berbagai belahan dunia.

Hingga akhirnya pada awal 2020 Honda sampai di Brasil untuk memperkuat Botafogo. Belum genap setahun memperkuat klub asal Negeri Samba, Honda memutuskan untuk mencabut kontraknya.

Keisuke Honda

Hal tersebut Honda lakukan karena ingin membela Portimonense, salah satu klub asal Portugal. Ia tercatat menandatangani kontrak dengan klub tersebut pada 6 Februari 2021 dan rencananya Honda akan berada di Portimonense selama enam bulan kedepan dengan opsi perpanjang satu tahun jika klub menghendaki.

Awalnya, keberadaan Honda di Portimonense baik-baik saja. Ia bahkan sudah diperkenalkan dengan pemain yang lain. Namun, Honda gagal didaftarkan dalam liga karena terbentur peraturan yang berlaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647181/media-uzbekistan-timur-kapadze-hampir-pasti-jadi-pelatih-timnas-indonesia-urm.webp
Media Uzbekistan: Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/timur_kapadze.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Tegas soal Pemain Naturalisasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement