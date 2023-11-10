Kisah Keisuke Honda, Legenda Pesepakbola Jepang Baru 5 hari Gabung klub Portugal Lalu Putuskan Berpisah

KISAH Keisuke Honda, legenda pesepakbola Jepang yang baru 5 hari gabung klub Portugal lalu putuskan pisah akan dibahas Okezone di artikel ini.

Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang persepakbolaannya telah diakui oleh dunia. Bahkan, beberapa pemain asal Negeri Sakura dipercaya untuk berlaga di klub-klub Eropa, salah satunya adalah Keisuke Honda.

Keisuke Honda merupakan pemain gelandang yang tercatat pernah bergabung dengan CSKA Moscow, salah satu klub di Liga Rusia. Kariernya semakin menanjak ketika Honda dipinang oleh AC Milan pada 2017 silam.

Setelah tiga musim berseragam Rossoneri, Honda sempat mengalami penurunan performa. Kendati demikian, ia terus berpetualang ke klub-klub lain di berbagai belahan dunia.

Hingga akhirnya pada awal 2020 Honda sampai di Brasil untuk memperkuat Botafogo. Belum genap setahun memperkuat klub asal Negeri Samba, Honda memutuskan untuk mencabut kontraknya.

Hal tersebut Honda lakukan karena ingin membela Portimonense, salah satu klub asal Portugal. Ia tercatat menandatangani kontrak dengan klub tersebut pada 6 Februari 2021 dan rencananya Honda akan berada di Portimonense selama enam bulan kedepan dengan opsi perpanjang satu tahun jika klub menghendaki.

Awalnya, keberadaan Honda di Portimonense baik-baik saja. Ia bahkan sudah diperkenalkan dengan pemain yang lain. Namun, Honda gagal didaftarkan dalam liga karena terbentur peraturan yang berlaku.