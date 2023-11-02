Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Dibikin Naik Darah oleh Keisuke Honda yang Nantikan Laga Timnas Indonesia ketimbang Timnas Vietnam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:25 WIB
Media Vietnam Dibikin Naik Darah oleh Keisuke Honda yang Nantikan Laga Timnas Indonesia ketimbang Timnas Vietnam
Keisuke Honda soroti kekuatan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@keisukehonda)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, dibikin naik darah oleh Keisuke Honda yang nantikan laga Timnas Indonesia ketimbang Timnas Vietnam. Soha.vn geram karena legenda Timnas Jepang itu dianggap menilai Timnas Vietnam tak sekuat Timnas Indonesia jelang melawan Jepang di Piala Asia 2023.

Sebelumnya, Keisuke Honda telah mengakui kualitas Timnas Indonesia yang semakin meningkat permainannya. Eks pemain AC Milan itu mengklaim skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong saat ini jadi tim Asia Tenggara yang mengerikan dengan materi pemain sangat lengkap.

Timnas Indonesia

"Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya. Dari materi pemain, mereka sangat komplet," kata Keisuke Honda, sebagaimana dikutip dari akun TikTok @vamosgaruda.

Bahkan, Keisuke Honda tak sabar menantikan penampilan Timnas Indonesia ketimbang Vietnam saat bersua Timnas Jepang. Hal itu akan terjadi di Piala Asia 2023.

"Akan sangat menarik saat mereka bertemu dengan Jepang di Piala Asia nanti," jelas Keisuke Honda.

Rupanya, pernyataan Keisuke Honda di atas membuat media Vietnam, Soha.vn, naik darah. Dalam artikelnya, media Vietnam ini seakan tak terima setelah Keisuke Honda nantikan laga Timnas Indonesia, sedangkan Timnas Vietnam tak dianggap, meski sama-sama akan menjadi lawan Jepang.

“Pelatih Keisuke Honda ‘mengabaikan’ Timnas Vietnam, melontarkan komentar mengejutkan tentang kekuatan Timnas Indonesia,” tulis judul artikel Soha.vn, dikutip Kamis (2/11/2023).

"Tampaknya di mata Keisuke Honda, Timnas Vietnam tak sekuat Timnas Indonesia jelang pertemuan melawan Jepang di Piala Asia 2023,” tambahnya.

Soha.vn kemudian memprotes klaim yang dilontarkan eks kapten Timnas Jepang itu. Mereka menilai kualitas Timnas Indonesa masih jauh di bawah Vietnam yang membandingkannya dari peringkat FIFA kedua tim.

