Hasil Babak Pertama Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17: Tim Samba Unggul 2-0

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Brasil U-17 sementara unggul atas Iran U-17 di matchday pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Sabtu (11/11/2023) malam WIB. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Tim Samba tersebut tepatnya unggul dengan skor 2-0.

Dua gol keunggulan Brasil U-17 pun dicetak oleh Rayan (28’) dan gol bunuh diri Moredi Abolfazl (45+1'). Dengan hasil itu, jelas Brasil U-17 memiliki modal yang baik untuk menghadapi babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Brasil U-17 tampil menggempur sejak menit awal laga. Baru berjalan empat menit, Rayan langsung menebar ancaman dari sisi kiri, namun masih melebar.

Sydney dan Kalua Elias tak ketinggalan mengancam gawang Iran U-17. Namun lagi-lagi masih belum menemui sasaran.

Young Samba -julukan Brasil- tampil amat mendominasi, namun mereka masih terus kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Peluang pertama Iran U-17 di laga ini justru lebih berbahaya. Beruntung tembakan Hesam Nafari di menit 17 masih mampu digagalkan Hesam Nafari.

Memasuki menit 24, Brasil U-17 akhirnya berhasil menciptakan peluang berbahaya. Namun tembakan Da Matamasih mampu digagalkan kiper Iran U-17, Shakouri Arsha.