Gol Sejarah Timnas Indonesia, Arkhan Kaka Hadiahkan untuk Sang Ibunda yang Berulang Tahun Tepat di Hari Pahlawan

GOL sejarah Timnas Indonesia, Arkhan Kaka hadiahkan untuk sang ibunda yang berulang tahun tepat dengan Hari Pahlawan. Arkhan Kaka mencetak gol tersebut pada laga melawan Timnas Ekuador U-17 di matchday perdana Grup A Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023.

Arkhan Kaka merasa terinspirasi dan termotivasi oleh sosok ibunya. Beliau adalah sumber utama semangat Arkhan Kaka untuk tampil maksimal bersama Tinnas Indonesia U-17.

Gol bersejarah Timnas Indonesia Arkhan Kaka pada hari ulang tahun sang ibunda menjadi suatu momen yang sangat emosional. Gol ini pun sangat berkesan untuk dirinya serta keluarganya.

Gol tersebut Arkhan Kaka ciptakan pada menit ke-22. Berkat pencapaian tersebut, Timnas Indonesia U-17 berhasil menahan imbang Timnas Ekuador U-17 dengan skor 1-1.

"Gol ini diberikan untuk ibu saya, tepat di hari ini beliau ulang tahun," ujar Arkhan Kaka dalam wawancara setelah pertandingan.

Keberhasilan mencetak gol tersebut juga disertai kebahagiaan bagi Arkhan Kaka. Pasalnya, sang ibunda hadir langsung di stadion untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

"Saya sangat bangga beliau juga bangga karena beliau juga tadi nonton di tribun," ucap Arkhan Kaka.