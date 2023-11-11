Arkhan Kaka Ingin Menangis Bahagia di Laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Bakal Tampil Menggila?

SURABAYA – Striker Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, ingin menangis bahagia di laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 pada Piala Dunia U-17 2023. Dia bertekad melanjutkan torehan apik Timnas Indonesia U-17 yang sudah diraih di laga pembuka Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 sukses menuai hasil kala melawan Timnas Ekuador U-17 di laga perdan Grup A. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam WIB, skuad Garuda Asia menahan imbang salah satu tim kuat dari zona CONMEBOL itu dengan skor 1-1.

Gol semata wayang itu dicetak oleh Arkhan Kaka. Sontekannya yang menyambar umpan Riski Afrisal tak mampu dihalau oleh kiper lawan

Usai laga, Kaka pun menuliskan namanya dalam sejarah persepakbolaan Tanah Air. Dia menjadi pemain yang menorehkan gol perdana Indonesia di semua putaran final Piala Dunia.

Mendapati hasil ini, Arkhan Kaka bersyukur. Meski sedikit kecewa gagal menang, Kaka bersyukur Indonesia sukses menahan imbang Ekuador U-17. Menurutnya, hasil imbang tersebut harus dijadikan evaluasi agar tim asuhan Bima Sakti itu mampu tampil lebih baik lagi pada laga berikutnya melawan Panama U-17.

“Saya sebetulnya ingin menang, tapi Tuhan berkehendak lain, belum rezeki kita. Alhamdulillah, tapi kita masih diberi satu poin, ini evaluasi untuk kita supaya ke depan lebih baik,” kata Kaka.