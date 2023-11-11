Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Bersanding dengan Wonderkid Barcelona

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |05:39 WIB
Daftar Top Skor Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Bersanding dengan Wonderkid Barcelona
Arkhan Kaka kala membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
DAFTAR top skor Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Bomber Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka, bersanding dengan wonderkid Barcelona, Marc Guiu, dalam daftar pencetak gol sementara turnamen sepakbola kelompok umur 17 tahun tersebut.

Sebanyak empat pertandingan fase grup Piala Dunia U-17 2023 telah dilangsungkan pada hari pertama, Jumat, 10 November 2023. Di antaranya, ada duel Timnas Malu U-17 vs Uzbekistan U-17, Timnas Maroko U-17 vs Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17, dan Timnas Spanyol U-17 vs Kanada U-17.

Arkhan Fikri. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

Timnas Mali U-17 sukses membantai Uzbekistan U-17 dengan skor telak 3-0. Matchday pertama Grup B tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat 10 November 2023 pukul 16.00 WIB.

Mamadou Doumbia menjadi aktor kemenangan Timnas Mali U-17 atas Uzbekistan U-17 dengan hattricknya lewat gol di menit ke-30, penalti menit ke-72, dan gol pada menit ke-75. Alhasil, penyerang andalan Mali ini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia U-17 2023 dengan tiga gol.

Di waktu yang bersamaan, Timnas Maroko U-17 menang atas Panama U-17 di matchday pertama Grup A. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dua gol kemenangan Maroko dicetak oleh Saifdine Chlaghmo (16') dan Ayman Ennair (90+5').

Kemudian pada malam harinya, Timnas Spanyol U-17 berhasil membungkam Timnas Kanada U-17 dengan skor 2-0 di matchday pertama Grup B. Dua gol kemenangan Spanyol U-17 dicetak oleh wonderkid Barcelona, Marc Guiu, dan juga Quim Junyent Casanova.

Halaman:
1 2
      
