Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Cs Petik Poin Kembali?

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru dalam matchday kedua Grup A itu akan dilakoni Arkhan Kaka cs pada Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Ya, Timnas Indonesia U-17 telah membuka perjalanan dengan cukup baik di Piala Dunia U-17 2023 semalam. Melawan Timnas Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam WIB, pasukan Bima Sakti sukses mencuri satu poin usai mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.

Bahkan, Timnas Indonesia U-17 mampu unggul lebih dahulu dalam laga itu berkat gim Arkhan Kaka di menit ke-22. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 6 menit saja karena kemudian Allen Obando menjebol gawang Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di menit ke-28.

Hasil itu membawa Timnas Indonesia U-17 menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup A. Mereka unggul poin kedisiplinan dari Timnas Ekuador U-17 saat ini.

Pencapaian itu tak hanya membuat kans Timnas Indonesia U-17 lolos dari fase grup terjaga. Hasil tersebut juga membuat Arkhan Kaka dan Timnas Indonesia U-17 disebut sebagai pencetak sejarah.

Pasalnya, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya meraih poin di Piala Dunia pada berbagai level. Tak hanya itu, Arkhan Kaka juga merupakan pencetak gol perdana untuk kategori yang sama.

Tak ayal, menarik kini menantikan aksi Timnas Indonesia U-17 di laga-laga lain Grup A. Perjalanan skuad Garuda Asia pun akan berlanjut dengan melawan Timnas Panama U-17.

Sejauh ini, Timnas Panama U-17 tengah tersungkur di dasar klasemen Grup A. Pasalnya, mereka tumbang di tangan Timnas Maroko U-17 pada laga perdana Grup A kemarin dengan skor 0-2.

Meski membuka perjalanan dengan buruk, Timnas Panama U-17 tetap perlu diwaspadai oleh pasukan Bima Sakti. Sebab, mereka dipastikan bakal tampil dengan motivasi lebih untuk menang saat melawan Timnas Indonesia U-17 demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya.