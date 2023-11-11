Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Arkhan Kaka dan Timnas Indonesia U-17 Disebut Cetak Sejarah Usai Imbangi Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |04:20 WIB
Penyebab Arkhan Kaka dan Timnas Indonesia U-17 Disebut Cetak Sejarah Usai Imbangi Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Arkhan Kaka cetak gol untuk Timnas Indonesia U-17 di laga kontra Ekuador U-17 (Foto: LOC WCU17/NFL)
ARKHAN Kaka dan Timnas Indonesia U-17 disebut sebagai pencetak sejarah usai imbangi Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, Timans Indonesia untuk pertama kalinya meraih poin di Piala Dunia pada berbagai level dan Arkhan Kaka merupakan pencetak gol perdana untuk kategori yang sama.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – memulai Piala Dunia U-17 2023 dengan mengimbangi Ekuador U-17 1-1. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Arkhan Kaka

Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-17 berhasil membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Arkhan Kaka pada menit ke-22. Namun Ekuador U-17 mampu menyamakan kedudukan lewat gol Allen Obando pada menit ke-28.

Dengan hasil ini, praktis Timnas Indonesia U-17 mengoleksi satu poin pada papan klasemen sementara di Grup A Piala Dunia U-17 2023. Diketahui skuad Garuda Asia saat ini menempati posisi tiga, terpaut dua angka dari Maroko U-17 yang sedang berada di puncak.

Di balik hasil imbang ini, Timnas Indonesia U-17 mencatatkan sejarah. Pasalnya, gol yang dicetak Arkhan Kaka sekaligus menjadi gol pertama Timnas Indonesia di semua ajang Piala Dunia kelompok umur.

Selain itu, torehan satu poin ini juga menjadi poin pertama yang mampu dicatatkan Timnas Indonesia di ajang Piala Dunia kelompok umur. Di mana, Skuad Garuda juga pernah mentas di Piala Dunia U-20 1979.

