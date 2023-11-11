Perkembangan Pesat Timnas Indonesia U-17: Dari Dibantai Malaysia 5-1 Kini Tahan Penakluk Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023

PERKEMBANGAN pesat Timnas Indonesia U-17 di bawah asuhan Bima Sakti bisa dibilang sangat luar biasa. Dari pernah dibantai Malaysia 5-1, kini tahan sang penakluk Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 sejatinya sudah lama dilatih oleh Bima Sakti. Arkhan Kaka cs pun memiliki masa lalu yang kelam saat masih memakai U-16, yakni dibantai Malaysia 1-5 di laga penentuan juara grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Laga Timnas Indonesia U-16 vs Malaysia pada matchday terakhir Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (9/10/2022). Sang tuan rumah bermain buruk sehingga menelan kekalahan memalukan dari Malaysia.

Kekalahan dari Malaysia ini pun terasa amat menyakitkan. Sebab, Timnas Indonesia U-16 yang sejak awal dijagokan bisa mengalahkan Malaysia, menyusul kiprah apiknya melawan tim-tim lainnya di Grup B justru tumbang di hadapan pendukungnya sendiri.

Namun, pasukan Bima Sakti itu rupanya sudah move on dan berjuang kembali untuk bangkit sebelum tampil di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Iqbal Gwijangge cs pun melakukan pemusatan latihan di Jerman dari 18 September hingga 23 Oktober 2023.

Di sana, sejumlah laga uji coba telah dilakoni anak-anak asuh Bima Sakti guna memanaskan persiapannya jelang berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Hasilnya pun beragam, di antaranya Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas SC Paderborn Youth hingga menang 2-1 atas VFL Osnabruerck U-19.

Singkat cerita, Timnas Indonesia U-17 kini berhasil menahan imbang sang penakluk Argentina U-17 yakni Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Sebagai informasi, Ekuador U-17 pernah mengalahkan Argentina U-17 di South American U-17 Championship 2023 alias Copa America U-17 2023.