HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-17 Bikin Kegaduhan Usai Raih Poin Pertama di Piala Dunia U-17 2023, Iri?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:23 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-17 Bikin Kegaduhan Usai Raih Poin Pertama di Piala Dunia U-17 2023, Iri?
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, sebut Timnas Indonesia U-17 bikin kegaduhan usai raih poin pertama di Piala Dunia U-17 2023. Soha.vn juga kagum melihat Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- terhindar dari kekalahan atas Ekuador U-17, tim yang jauh lebih kuat.

Timnas Indonesia U-17 bermain imbang 1-1 dengan Ekuador U-17, sang runner-up Copa America U-17 2023. Matchday pertama Grup A tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-17

Meski berstatus sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 dinilai masih lebih lemah dibandingkan Ekuador U-17. Namun, laga pembuka tersebut menghadirkan kejutan besar lantaran Timnas Indonesia U-17 unggul terlebih dahulu pada menit 22.

Berawal dari serangan yang terkesan tak terlalu berbahaya, aksi solo run Riski Afrisal diakhiri umpan silang rendah untuk menciptakan rebound di depan mulut gawang lawan. Arkhan Kaka pun langsung mencocor bola dengan mudah.

Sayangnya, keunggulan Timnas Indonesia U-17 tersebut tidak bertahan lama. Pada menit ke-28, Ekuador U-17melancarkan serangan dengan umpan tinggi dan Allen Obando menyundul bola ke gawang tim tuan rumah untuk menyamakan skor.

Usai kebobolan, Timnas Indonesia U-17 digempur habis-habisan oleh serangan bertubi-tubi Ekuador U-17hingga laga berakhir. Untungnya, penampilan gemilang Ikram Al Ghiffari di bawah mistar gawang membuat Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan.



      
