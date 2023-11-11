Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dulu Dibantai Malaysia 5-1, Timnas Indonesia U-17 Kini Tahan Tim Kedua Terkuat CONMEBOL di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |06:10 WIB
Dulu Dibantai Malaysia 5-1, Timnas Indonesia U-17 Kini Tahan Tim Kedua Terkuat CONMEBOL di Piala Dunia U-17 2023
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

DULU dibantai Malaysia 5-1, Timnas Indonesia U-17 kini tahan tim kedua terkuat CONMEBOL (Amerika Selatan) di Piala Dunia U-17 2023. Tim kedua terkuat CONMEBOL yang dimaksud adalah Timnas Ekuador U-17 yang menjadi runner-up South America U-17 2023.

Sebelum menahan Timnas Ekuador U-17, Timnas Indonesia U-17 pernah memiliki kenangan pahit di masa lalu saat masih memakai U-16. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U-16 dibantai Malaysia 1-5 di laga penentuan juara grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-16 bermain buruk di laga terakhir Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, pada Minggu 9 Oktober 2022. Alhasil, Arkhan Kaka cs harus menelan kekalahan memalukan dengan skor 1-5 dari Malaysia.

Kekalahan ini terasa memalukan sebab Timnas Indonesia U-16 sejak awal dijagokan bisa mengalahkan Malaysia, menyusul kiprah apiknya melawan tim-tim lain di Grup B. Setelah dibantai Malaysia, Arkhan Kaka dkk berhasil menahan tim kedua terkuat CONMEBOL, Ekuador U-17, di Piala Dunia U-17 2023.

Sebagai informasi, Timnas Ekuador U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2023 sebagai runner-up Copa America U-17 2023. La Tricolor junior hanya kalah bersaing dengan Timnas Brasil U-17 yang menjadi juara.

Halaman:
1 2
      

