HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia U-17 Tunjukkan Aksi Kelas Dunia saat Tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |06:05 WIB
Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia U-17 Tunjukkan Aksi Kelas Dunia saat Tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, sebut Timnas Indonesia U-17 tunjukkan aksi kelas dunia saat tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Makan Bola takjub melihat performa luar biasa Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- yang membuat negara Amerika Selatan itu gagal menang.

Timnas Indonesia U-17 berhasil menahan imbang Ekuador U-17 dengan skor 1-1 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 10 November 2023 malam WIB.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 sempat unggul lebih dulu lewat gol Arkhan Kaka pada menit 22. Striker Persis Solo tersebut dengan mudah mencocor bola ke gawang Ekuador U-17 yang kosong, setelah menerima umpan manis dari Riski Afrisal.

Namun, Ekuador U-17 mampu menyamakan kedudukan yang membuat keunggulan Timnas Indonesia U-17 tidak bertahan lama. Ekuador U-17 berhasil mencetak gol balasan via sundulan Allen Obando pada menit 28 sehingga membuat skor menjadi 1-1.

Usai kedudukan sama kuat, Timnas Indonesia U-17 mendapat serangan bertubi-tubi dari Ekuador U-17 hingga laga berakhir. Beruntung, aksi gemilang Ikram Al Ghiffari di bawah mistar gawang membuat Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan.

