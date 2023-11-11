Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Inggris U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: David Versus Goliath, The Three Lions Pesta Gol?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:11 WIB
Prediksi Timnas Inggris U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: David Versus Goliath, The Three Lions Pesta Gol?
Timnas Inggris U-17 awali Piala Dunia U-17 2023 dengan menghadapi Kaledonia Baru U-17 (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

PREDIKSI laga Timnas Inggris U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Duel ini bagaikan pertandingan antara David kontra Goliath, dengan The Three Lions – julukan Inggris – menjadi tim yang sangat diunggulkan.

David dan Goliath adalah kisah yang sudah turun-teurun. David merupakan sosok yang bertubuh kecil dan menghadapi Raja Goliath yang bertubuh kekar dan kuat disertai dengan bala bantuan tentaranya.

Timnas Inggris U-17

Kisah tersebut sedikit banyak menggambarkan laga Inggris kontra Kaledonia Baru U-17 yang akan dihelat di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (11/11/2023) pukul 16.00 WIB. Kaledonia Baru U-17 adalah wakil Oseania yang sama sekali tak diunggulkan.

Bahkan, banyak pencinta sepak bola tanah air yang belum mengetahui atau bahkan mendengar nama negara Kaledonia Baru. Sementara Inggris, bukan rahasia lagi merupakan kiblat sepak bola dunia.

Inggris U-17 juga membawa deretan pemain-pemain terbaik. Sang pelatih, Ryan Garry membawa serta nama-nama wonderkid yang berkarier bersama klub-klub elite, dari mulai Manchester City, Chelsea, Arsenal hingga Manchester United.

Beberapa bintang Timnas Inggris pada saat ini pun lahir dari pentas Piala Dunia U-17 dalam edisi-edisi terdahulu. Termasuk di antaranya adalah Phil Foden dan Trent Alexander-Arnold.

Kendati demikian, pelatih Inggris U-17 Ryan Garry enggan memandang remeh Kaledonia Baru U-17 meski kualitas berbeda jauh. Dia memperkirakan laga akan berlangsung keras.

“Kami sangat menantikan laga ini, saya pikir ini adalah laga yang harus kami menangkan, tapi menurut saya Kaledonia mengatakan hal yang sama, dan ini akan menjadi laga hebat antara dua tim, kami sudah menyaksikan pertandingan Kaledonia,” kata Garry kepada awak media termasuk MNC Portal Indoenesia (MPI) di Lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat (10/11/2023).

Halaman:
1 2
      
