HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Dunia U-17 2023, Sabtu 11 November 2023: Ada Timnas Argentina U-17 vs Senegal U-17 hingga Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |05:00 WIB
Jadwal Piala Dunia U-17 2023, Sabtu 11 November 2023: Ada Timnas Argentina U-17 vs Senegal U-17 hingga Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17
Timnas Argentina U-17 bakal lakoni laga pertamanya di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/argentina)
A
A
A

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 pada Sabtu (11/11/2023) akan dibahas di sini. Ada empat pertandingan yang bakal dimainkan, termasuk di antara para penampil adalah Timnas Brasil U-17 dan Timnas Argentina U-17.

Piala Dunia U-17 2023 telah memasuki penyelenggaraan pada hari keduanya. Kini, giliran tim-tim dari Grup C dan D yang akan tampil pada hari Sabtu (11/11/2023).

Piala Dunia U-17 2023

Grup C dihuni oleh Brasil, Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Sementara itu, Argentina bersaing dengan Jepang, Polandia, dan Senegal di Grup D.

Timnas Brasil U-17 akan tampil sebagai juara bertahan di ajang ini. Dalam pertandingan perdananya, mereka akan menghadapi salah satu wakil Asia, yaitu Iran.

Di grup yang sama, Timnas Inggris U-17 akan berupaya untuk langsung berpesta gol ketika menghadapi Kaledonia Baru. Kemenangan di pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Inggris karena Kaledonia Baru terbilang sebagai tim terlemah di Grup C di atas kertas.

