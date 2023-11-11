Jadwal Piala Dunia U-17 2023, Sabtu 11 November 2023: Ada Timnas Argentina U-17 vs Senegal U-17 hingga Timnas Brasil U-17 vs Iran U-17

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 pada Sabtu (11/11/2023) akan dibahas di sini. Ada empat pertandingan yang bakal dimainkan, termasuk di antara para penampil adalah Timnas Brasil U-17 dan Timnas Argentina U-17.

Piala Dunia U-17 2023 telah memasuki penyelenggaraan pada hari keduanya. Kini, giliran tim-tim dari Grup C dan D yang akan tampil pada hari Sabtu (11/11/2023).

Grup C dihuni oleh Brasil, Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Sementara itu, Argentina bersaing dengan Jepang, Polandia, dan Senegal di Grup D.

Timnas Brasil U-17 akan tampil sebagai juara bertahan di ajang ini. Dalam pertandingan perdananya, mereka akan menghadapi salah satu wakil Asia, yaitu Iran.

Di grup yang sama, Timnas Inggris U-17 akan berupaya untuk langsung berpesta gol ketika menghadapi Kaledonia Baru. Kemenangan di pertandingan ini menjadi sangat penting bagi Inggris karena Kaledonia Baru terbilang sebagai tim terlemah di Grup C di atas kertas.