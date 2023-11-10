Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:35 WIB
Man of the Match Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu!
Marc Guiu dinobatkan sebagai Man of the Match laga Timnas Spanyol U-17 vs Kanada U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

MAN of the Match Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Marc Guiu. Sang wonderkid Barcelona tersebut tampil gemilang untuk membantu Timnas Spanyol U-17 menang 2-0.

Sang striker menjadi bahan perbincangan utama setelah laga perdana Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Spanyol membuka petualangannya di ajang ini dengan berlaga di Stadion Manahan, Solo pada Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Marc Guiu

Pemain Barcelona itu mencetak gol pembuka untuk Timnas Spanyol U-17 pada menit ke-21. Kemudian Guiu juga menjadi aktor di balik gol Quim Junyent pada menit ke-76.

Sebab, Guiu memberikan assist pada gol yang dicetak Junyent. Dengan torehan satu gol dan satu assist itu, tak ayal jika pemain berusia 17 tahun itu didapuk sebagai pemain terbaik pada laga Timnas Spanyol U-17 kontra Kanada U-17.

Tak ayal jika Guiu sukses memberikan penampilan terbaiknya bersama Timnas Spanyol U-17. Pasalnya, dia memang menjadi salah satu pemain yang paling disorot di Piala Dunia U-17 2023.

